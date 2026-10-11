Когда сеять петрушку под зиму осенью 2026 года: сроки и правила

Посев петрушки в открытый грунт под зиму. Коллаж: Новини.LIVE

Свежую и ароматную петрушку можно получить весной значительно раньше. Достаточно посеять семена осенью. Но нужно выбрать правильные сроки. Решающую роль играет погода.

Новини.LIVE рассказывают, когда именно сеять петрушку осенью 2026 года и как правильно это сделать, чтобы весной получить ранние и пышные всходы.

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Когда сеять петрушку под зиму 2026 года

Семена должны оставаться в земле до весны, а не прорастать осенью. Поэтому лучший момент для посева наступает, когда температура воздуха стабильно держится в пределах от 0 до +3°C, а ночью верхний слой почвы начинает подмерзать.

Важно: если после похолодания ожидается длительное потепление, лучше подождать.

Ориентировочные сроки для Украины:

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Северные и западные области — вторая половина октября или начало ноября;

— вторая половина октября или начало ноября; Центральные регионы — конец октября и первая половина ноября;

— конец октября и первая половина ноября; Южные области — преимущественно ноябрь, иногда позже.

Где лучше посадить петрушку осенью

Чтобы весной зелень быстрее пошла в рост, важно правильно выбрать место. Петрушка любит плодородную, рыхлую почву и хорошо растет на солнечных участках. Для осенней посадки особенно важно, чтобы весной на грядке не застаивалась талая вода.

Лучшими предшественниками будут:

огурцы;

помидоры;

картофель;

капуста;

горох и другие бобовые.

А вот после моркови, сельдерея, укропа и самой петрушки высевать семена нежелательно. У этих культур есть общие вредители и болезни.

Как правильно посеять петрушку под зиму

Подготовить грядку лучше заранее, пока земля еще не промерзла. Разрыхлите почву, удалите сорняки и, при необходимости, добавьте немного зрелого компоста. Далее придерживайтесь простых правил:

Сделайте бороздки глубиной примерно 1,5–2 см. Оставьте между рядками 20–25 см. Высейте сухие семена чуть гуще, чем весной. Присыпьте бороздки заранее подготовленной сухой рыхлой землей. По желанию замульчируйте грядку тонким слоем торфа или перегноя.

Перед осенним посевом семена петрушки нельзя замачивать или проращивать. Семена начнут набухать и могут прорасти до наступления зимы.

Также не нужно поливать грядку после посадки. Влаги от осенних осадков и таяния снега весной будет достаточно для естественного прорастания при благоприятных условиях.

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