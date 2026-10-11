Когда сеять петрушку под зиму осенью 2026 года: сроки и правила

Как посеять петрушку осенью, чтобы весной быстрее получить зелень
Свежую и ароматную петрушку можно получить весной значительно раньше. Достаточно посеять семена осенью. Но нужно выбрать правильные сроки. Решающую роль играет погода.
Новини.LIVE рассказывают, когда именно сеять петрушку осенью 2026 года и как правильно это сделать, чтобы весной получить ранние и пышные всходы.
Когда сеять петрушку под зиму 2026 года
Семена должны оставаться в земле до весны, а не прорастать осенью. Поэтому лучший момент для посева наступает, когда температура воздуха стабильно держится в пределах от 0 до +3°C, а ночью верхний слой почвы начинает подмерзать.
Важно: если после похолодания ожидается длительное потепление, лучше подождать.
Ориентировочные сроки для Украины:
- Северные и западные области — вторая половина октября или начало ноября;
- Центральные регионы — конец октября и первая половина ноября;
- Южные области — преимущественно ноябрь, иногда позже.
Где лучше посадить петрушку осенью
Чтобы весной зелень быстрее пошла в рост, важно правильно выбрать место. Петрушка любит плодородную, рыхлую почву и хорошо растет на солнечных участках. Для осенней посадки особенно важно, чтобы весной на грядке не застаивалась талая вода.
Лучшими предшественниками будут:
- огурцы;
- помидоры;
- картофель;
- капуста;
- горох и другие бобовые.
А вот после моркови, сельдерея, укропа и самой петрушки высевать семена нежелательно. У этих культур есть общие вредители и болезни.
Как правильно посеять петрушку под зиму
Подготовить грядку лучше заранее, пока земля еще не промерзла. Разрыхлите почву, удалите сорняки и, при необходимости, добавьте немного зрелого компоста. Далее придерживайтесь простых правил:
- Сделайте бороздки глубиной примерно 1,5–2 см.
- Оставьте между рядками 20–25 см.
- Высейте сухие семена чуть гуще, чем весной.
- Присыпьте бороздки заранее подготовленной сухой рыхлой землей.
- По желанию замульчируйте грядку тонким слоем торфа или перегноя.
Перед осенним посевом семена петрушки нельзя замачивать или проращивать. Семена начнут набухать и могут прорасти до наступления зимы.
Также не нужно поливать грядку после посадки. Влаги от осенних осадков и таяния снега весной будет достаточно для естественного прорастания при благоприятных условиях.
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