Городница держит змеиный огурец (трихозант). Коллаж: Новини.LIVE

На Волыни выращивают экзотическое растение, которое удивит даже опытных огородников. Его плоды свисают с лианы, словно гигантские зеленые змеи, и могут достигать полутора метров. Вечером красивые белые цветы пахнут жасмином, а вкус приготовленных плодов многие сравнивают с белыми грибами.

Новини.LIVE со ссылкой на "Боратин 24" рассказывает, что это за удивительная культура и как ее вырастить на собственном огороде.

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Что такое змеиный огурец

Трихозант, или змеиный огурец, — однолетняя лиана из семейства тыквенных. Ее побеги вырастают до трех метров, а длинные плоды могут быть от белого, светло-зеленого или полосатого до ярко-оранжевого или красного. Одни свисают ровно, другие закручиваются в причудливые спирали.

Особенная особенность растения — белые цветы с тонкими, словно кружевными, краями. Они раскрываются к вечеру и источают сладковатый аромат с нотками жасмина.

Молодые плоды напоминают огурец с легкой ноткой редиски. Их едят свежими, тушат, жарят и добавляют в супы. После термической обработки некоторые хозяйки находят во вкусе сходство с белыми грибами. А когда овощ полностью созревает, его мякоть вокруг семян краснеет и приобретает сладковатые нотки хурмы и арбуза.

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Змеиный огурец (трихозант). Фото: brt24.com.ua

Как вырастить трихозант в Украине

Теплолюбивой лиане нужны солнце, плодородная почва и прочная опора. По советам волынской огородницы, действовать следует так:

В конце апреля посейте семена на рассаду. Сначала замочите их в теплой воде: твердая оболочка затрудняет прорастание. Поставьте рассаду в хорошо освещенное место с температурой от +20 до +25 °C. Перенесите растения на грядку только после ночных заморозков. Выберите солнечный, защищенный от ветра участок. Установите шпалеру, сетку или арку, чтобы длинные побеги могли подниматься вверх. Регулярно поливайте, но не допускайте застоя воды. Подкармливайте раз в две-три недели.

Чтобы появилось больше боковых побегов, верхушку можно прищипнуть после формирования нескольких листьев. А если хотите получить ровные плоды, дайте им свободно свисать с опоры.

При благоприятной погоде первый урожай можно собрать примерно через полтора месяца после высадки рассады.

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