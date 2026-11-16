Запах жасмина, вкус белых грибов: какую экзотику выращивают в Украине
На Волыни выращивают экзотическое растение, которое удивит даже опытных огородников. Его плоды свисают с лианы, словно гигантские зеленые змеи, и могут достигать полутора метров. Вечером красивые белые цветы пахнут жасмином, а вкус приготовленных плодов многие сравнивают с белыми грибами.
Новини.LIVE со ссылкой на "Боратин 24" рассказывает, что это за удивительная культура и как ее вырастить на собственном огороде.
Что такое змеиный огурец
Трихозант, или змеиный огурец, — однолетняя лиана из семейства тыквенных. Ее побеги вырастают до трех метров, а длинные плоды могут быть от белого, светло-зеленого или полосатого до ярко-оранжевого или красного. Одни свисают ровно, другие закручиваются в причудливые спирали.
Особенная особенность растения — белые цветы с тонкими, словно кружевными, краями. Они раскрываются к вечеру и источают сладковатый аромат с нотками жасмина.
Молодые плоды напоминают огурец с легкой ноткой редиски. Их едят свежими, тушат, жарят и добавляют в супы. После термической обработки некоторые хозяйки находят во вкусе сходство с белыми грибами. А когда овощ полностью созревает, его мякоть вокруг семян краснеет и приобретает сладковатые нотки хурмы и арбуза.
Как вырастить трихозант в Украине
Теплолюбивой лиане нужны солнце, плодородная почва и прочная опора. По советам волынской огородницы, действовать следует так:
- В конце апреля посейте семена на рассаду. Сначала замочите их в теплой воде: твердая оболочка затрудняет прорастание.
- Поставьте рассаду в хорошо освещенное место с температурой от +20 до +25 °C.
- Перенесите растения на грядку только после ночных заморозков.
- Выберите солнечный, защищенный от ветра участок.
- Установите шпалеру, сетку или арку, чтобы длинные побеги могли подниматься вверх.
- Регулярно поливайте, но не допускайте застоя воды. Подкармливайте раз в две-три недели.
Чтобы появилось больше боковых побегов, верхушку можно прищипнуть после формирования нескольких листьев. А если хотите получить ровные плоды, дайте им свободно свисать с опоры.
При благоприятной погоде первый урожай можно собрать примерно через полтора месяца после высадки рассады.
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