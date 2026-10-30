Посадка чеснока на огороде осенью. Фото: istockphoto.com

В ноябре можно посадить озимый чеснок. Однако, чтобы выбрать подходящую дату для садовых работ, следует ориентироваться на погодные условия. Кроме того, многие огородники обращают внимание на лунный посевной календарь. В последний месяц осени будет целых 14 благоприятных дней.

Новини.LIVE рассказывают, когда и при каких условиях можно сажать озимый чеснок в ноябре 2026 года.

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Благоприятные дни для посадки чеснока в ноябре 2026: лунный календарь

Согласно лунному посевному календарю, для посадки озимого чеснока стоит выбрать следующие даты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 22 и 23 ноября.

При каких погодных условиях можно сажать озимый чеснок

В большинстве регионов Украины чеснок традиционно сажают в октябре. Ноябрьская посадка больше подходит для южных областей и местностей с затяжной теплой осенью. Важно, чтобы зубчики успели укорениться до промерзания земли.

Ориентируйтесь на температуру почвы от +8 до +10 °C на глубине 8–10 см. Желательно, чтобы до устойчивого промерзания оставалось примерно 3–4 недели. Проверить температуру можно обычным термометром со щупом. Делайте измерения утром в течение нескольких дней подряд.

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Если земля еще прогрета до +14 °C и впереди теплая погода, лучше немного подождать. А вот в промерзшую почву сажать уже поздно.

Посадка чеснока на огороде осенью. Фото: shutterstock.com

Как правильно посадить чеснок в ноябре

Начните с подготовки грядки. Чеснок любит солнечные участки с рыхлой почвой, где не застаивается вода. Разрыхлите землю на глубину 20–25 см, удалите сорняки и внесите немного зрелого компоста.

Для посадки выбирайте самые крупные здоровые зубчики без пятен, гнили и повреждений.

Соблюдайте следующие правила:

Глубина посадки составляет примерно 7–8 см от основания зубчика. Расстояние между зубками оставляйте 10–12 см. Между рядами соблюдайте расстояние 20–25 см. Каждый зубчик размещайте основанием вниз, острым кончиком вверх. После посадки засыпьте борозды рыхлой землей, не утрамбовывая ее чрезмерно. Когда похолодает, грядку можно замульчировать соломой или сухими листьями. Это поможет защитить чеснок от резких перепадов температуры.

Чего нельзя делать при посадке

Одна из самых распространенных ошибок огородников — внесение свежего навоза. Он может способствовать развитию гнилей и создавать неблагоприятные условия для корней.

Также не стоит высаживать чеснок на грядках, где недавно росли лук или другие луковые культуры.

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