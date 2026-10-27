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Главная Дом и огород Только восемь удачных дней: когда сеять под зиму в ноябре 2026

Только восемь удачных дней: когда сеять под зиму в ноябре 2026

Ua ru
27 октября 2026 07:42
Лунный посевной календарь на ноябрь 2026: благоприятные дни для посева озимых культур Коллаж: Новини.LIVE
Работа на огороде в ноябре. Коллаж: Новини.LIVE

Даже в ноябре на огороде еще можно сеять морковь, укроп, петрушку и другие холодостойкие культуры. За зиму семена пройдут естественную закалку, а весной смогут дать ранние всходы. А чтобы работы на огороде были удачными, стоит воспользоваться лунным посевным календарем на ноябрь 2026 года.

Новини.LIVE рассказывает, какие дни будут наиболее благоприятными в последний месяц осени для посева, посадок и других садово-огородных работ.

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Фазы Луны в ноябре 2026 года: когда будет полнолуние и новолуние

  • Убывающая Луна — с 1 по 8 ноября;
  • Новолуние — 9 ноября;
  • Растущая Луна — с 10 по 23 ноября;
  • Полнолуние — 24 ноября;
  • Убывающая Луна — с 25 по 30 ноября;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

Какие дни благоприятны для посева в ноябре 2026 года

Согласно лунному календарю, наиболее благоприятными для подзимнего посева овощей и зелени будут следующие даты: 2, 3, 4, 7, 8, 27, 28 и 29 ноября.

В эти дни можно запланировать посев следующих культур:

  • морковь;
  • свекла;
  • петрушка;
  • укроп;
  • шпинат.

Также обязательно учитывайте температуру почвы и прогноз погоды. Особенно это важно в регионах Украины, где морозы могут наступить значительно раньше.

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Когда сажать озимый чеснок и лук

Для поздней посадки озимого чеснока и лука календарь рекомендует: 1, 2, 3, 6 и 7 ноября.

Помните, что зубчикам чеснока нужно успеть укорениться до сильных морозов. В ноябре сажать чеснок стоит только там, где почва еще не промерзла и погодные условия позволяют растению развить корневую систему. В северных областях Украины эти сроки могут оказаться уже запоздалыми.

Лунный календарь на ноябрь 2026: какие дни неблагоприятны

В ноябре новолуние приходится на 9-е число, а полнолуние — на 24-е. В традиционных посевных календарях эти даты считаются неблагоприятными для посадки и пересадки растений.

Также не стоит заниматься посевом в такие дни: 10, 23, 24, 25 ноября.

Что еще сделать в саду в ноябре

Последний месяц осени подходит не только для посева. Самое время проверить, готовы ли деревья, кустарники и многолетники к зиме.

Согласно лунному календарю, для подготовки укрытий роз, винограда и гортензий рекомендуются следующие дни: 3, 4, 5, 13, 14, 18, 19, 22, 27 и 28 ноября.

Для защиты молодых деревьев от зайцев и грызунов благоприятными считаются: 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 26, 27 и 28 ноября.

А если вы хотите выращивать свежую зелень дома, для посева микрозелени и выгонки лука выбирайте следующие даты: 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21 и 22 ноября.

Делимся другими полезными советами для сада и огорода

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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