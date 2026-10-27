Робота на городі у листопаді. Колаж: Новини.LIVE

Навіть у листопаді на городі ще можна сіяти моркву, кріп, петрушку та інші холодостійкі культури. За зиму насіння пройде природне загартування, а навесні зможе дати ранні сходи. А щоб городні роботи були вдалими, варто скористатися місячним посівним календарем на листопад 2026 року.

Новини.LIVE розповідає, які дні будуть найсприятливіші в останній місяць осені для посівів, посадок та інших садового-городніх робіт.

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Фази Місяця у листопаді 2026: коли буде повня та молодик

Місяць, що спадає — з 1 по 8 листопада;

— з 1 по 8 листопада; Молодик — 9 листопада;

— 9 листопада; Місяць, що зростає — з 10 по 23 листопада;

— з 10 по 23 листопада; Повня — 24 листопада;

— 24 листопада; Місяць, що спадає — з 25 по 30 листопада;

— з 25 по 30 листопада; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Які дні сприятливі для посіву в листопаді 2026 року

За місячним календарем, найкращими для підзимового посіву овочів і зелені будуть такі дати: 2, 3, 4, 7, 8, 27, 28 і 29 листопада.

У ці дні можна запланувати висівання таких культур:

морква;

буряк;

петрушка;

кріп;

шпинат.

Також обов'язково враховуйте температуру ґрунту та прогноз погоди. Особливо це важливо в регіонах України, де морози можуть прийти значно раніше.

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Коли садити озимий часник і цибулю

Для пізньої посадки озимого часнику та цибулі календар рекомендує: 1, 2, 3, 6 і 7 листопада.

Пам'ятайте, що зубчикам часнику потрібно встигнути вкоренитися до сильних морозів. В листопаді садити часник варто лише там, де ґрунт ще не промерз і погодні умови дозволяють рослині розвинути коріння. У північних областях України ці строки можуть бути вже запізнілими.

Місячний календар на листопад 2026: які дні несприятливі

У листопаді молодик припадає на 9 число, а повня — на 24-те. У традиційних посівних календарях ці дати вважають несприятливими для посадки та пересаджування рослин.

Також не варто займатися посівами у такі дати: 10, 23, 24, 25 листопада.

Що ще зробити в саду в листопаді

Останній місяць осені підходить не лише для посівів. Саме час перевірити, чи готові дерева, кущі та багаторічники до зими.

За місячним календарем, для підготовки укриттів троянд, винограду та гортензій рекомендують: 3, 4, 5, 13, 14, 18, 19, 22, 27 і 28 листопада.

Для захисту молодих дерев від зайців і гризунів сприятливими вважають: 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 26, 27 і 28 листопада.

А якщо хочете вирощувати свіжу зелень удома, для посіву мікрозелені та вигонки цибулі обирайте такі числа: 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21 і 22 листопада.

Ділимося іншими корисними порадами для саду та городу

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