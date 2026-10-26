Посадка чорної смородини восени для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Посадити чорну смородину восени нескладно. Але є кілька секретів, які допоможуть кущу швидше прижитися та наростити сильні пагони. Якщо зробити все правильно, врожай ягід буде щедрим.

Новини.LIVE розповідає, як правильно посадити чорну смородину восени 2026 року.

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Коли та де садити чорну смородину восени

Найкращий час для посадки саджанців із відкритим корінням настає, коли рослина переходить у стан спокою. Головне, щоб земля ще не промерзла та не була надто мокрою.

Для смородини вибирайте сонячну, захищену від сильного вітру ділянку. Ґрунт має бути родючим, добре утримувати вологу, але не заболочуватися.

Як вибрати здоровий саджанець:

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коріння має бути розвиненим, без гнилі та пересохлих ділянок;

пагони повинні бути міцними, без тріщин і підозрілих плям;

бруньки мають бути здоровими, без неприродного здуття.

Як правильно посадити чорну смородину

За рекомендаціями фахівців RHS, звичайну кущову смородину варто садити приблизно на 5 см глибше, ніж вона росла раніше. Це стимулює появу нових пагонів від основи куща.

Сам процес нескладний:

Очистьте ділянку від бур'янів і викопайте простору яму. Розправте коріння, щоб воно вільно розміщувалося в землі. Заглибте саджанець приблизно на 5 см від попереднього рівня. Між рослинами залишайте приблизно 1,5–1,8 м. Так дорослі кущі матимуть достатньо місця для розвитку. Засипте яму землею та обережно ущільніть її навколо коренів. Рясно полийте посаджений кущ. Замульчуйте землю навколо куща шаром перепрілого компосту або іншої органіки.

Що обов'язково зробити після посадки

У звичайної кущової чорної смородини, висадженої в період спокою, пагони рекомендують укоротити, залишивши лише одну-дві бруньки над землею. Так рослина отримує поштовх до формування сильних молодих стебел. Щоправда, на врожай у перший рік розраховувати не варто.

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