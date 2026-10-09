Коли збирати калину восени 2026: строки, погода та ознаки стиглості ягід

В саду обрізають китиці калини. Фото: shutterstock.com

Восени кущі калини вкриваються яскраво-червоними ягодами, які так і хочеться зірвати. Але досвідчені садівники знають, поспішати зі збором урожаю не варто. Є один природний процес, після якого калина стає смачнішою і втрачає частину своєї характерної гіркоти.

Новини.LIVE ділиться порадами досвідчених садівників, коли найкраще збирати калину восени 2026 року, як визначити стиглість ягід та що зробити, аби зберегти врожай на зиму.

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Коли найкраще збирати калину восени 2026 року

Перші стиглі ягоди на кущах з'являються ще у вересні. Однак найкращим періодом для збору калини зазвичай вважають жовтень і листопад, коли приходять перші заморозки.

Річ у тім, що низькі температури змінюють смакові властивості плодів. Після легкого підмерзання терпкість і гіркота стають менш вираженими, тому ягоди приємніше їсти та використовувати для домашніх заготовок.

Точні дати залежать від погоди у вашому регіоні. Орієнтуйтеся варто на такі строки:

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вересень — калина поступово достигає, але ще може бути дуже гіркою;

— калина поступово достигає, але ще може бути дуже гіркою; жовтень — оптимальний час для збору стиглих ягід, особливо після перших похолодань;

— оптимальний час для збору стиглих ягід, особливо після перших похолодань; листопад — урожай можна збирати й пізніше, якщо плоди залишаються соковитими та не пошкодженими.

Як зрозуміти, що ягоди калини вже достигли

Не варто орієнтуватися лише на календар. Стиглість урожаю можна визначити за кількома простими ознаками:

колір — ягоди мають насичений червоний відтінок, без зелених ділянок;

— ягоди мають насичений червоний відтінок, без зелених ділянок; пружність — стиглі плоди соковиті, не надто тверді, але й не розм'яклі;

— стиглі плоди соковиті, не надто тверді, але й не розм'яклі; смак — залишається кислуватим і терпким, проте після заморозків гіркота слабшає;

— залишається кислуватим і терпким, проте після заморозків гіркота слабшає; стан китиць — ягоди добре сформовані, без ознак гниття та плісняви.

Корисна порада: якщо калина вже достигла, а морозів ще немає, можете сміливо збирати врожай. Достатньо покласти ягоди в морозильну камеру на кілька годин, щоб частково пом'якшити гіркоту.

Як правильно зрізати калину з куща

Найкраще збирати врожай у сухий сонячний день, коли на ягодах немає дощових крапель або роси. Використовуйте чистий гострий секатор чи садові ножиці. Зрізайте цілі китиці разом із короткою плодоніжкою, не обриваючи кожну ягоду окремо. Так ніжні плоди менше пошкоджуватимуться і не втрачатимуть сік.

Зібраний урожай акуратно розкладіть в один шар, переберіть та видаліть зіпсовані ягоди. Для зберігання на зиму калину можна:

заморозити;

висушити;

використати для приготування варення;

готувати сиропи.

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