Як доглядати за лавандою у жовтні 2026: прості поради для пишного цвітіння влітку

Догляд за кущами лаванди восени. Колаж: Новини.LIVE

Догляд за лавандою у жовтні здатен вирішити, яким буде цвітіння кущів наступного літа. Потрібно виконати всього кілька простих осінніх процедур, які допоможуть рослині спокійно пережити холод і швидко рушити в ріст навесні.

Новини.LIVE з посиланням на Southern Living розповідає, що потрібно зробити з лавандою у жовтні обов'язково.

Реклама

Як доглядати за лавандою у жовтні: прості процедури

Подбайте про сухі корені

Лаванда любить ґрунт, у якому вода не затримується надовго. Особливо небезпечна для неї холодна й постійно мокра земля, адже за таких умов корені можуть почати загнивати ще до сильних морозів.

Після дощу перевірте ділянку. Якщо біля куща довго стоїть вода, варто подбати про кращий дренаж. Для лаванди добре підходять легкі ґрунти з додаванням крупного піску, дрібного гравію або щебеню. Кореневу шийку при цьому не слід засипати вологою землею.

Читайте також:

Зменште полив

З похолоданням лаванда споживає значно менше води, а земля висихає повільніше. Тому дорослий кущ у відкритому ґрунті за дощової осені додаткового поливу практично не потребує. Якщо ж тривалий час немає опадів і земля добре просохла, рослину можна помірно полити.

Обрізайте лаванду дуже обережно

Якщо після літа залишилися сухі суцвіття, слабкі або поламані пагони, їх можна акуратно прибрати. А ось сильно формувати кущ у жовтні, коли наближаються морози, вже не варто.

Особливо важливо не зрізати старі здерев'янілі частини. Лаванда погано відновлюється зі старої деревини, а надто сильна осіння обрізка робить її вразливішою до зимових холодів.

Приберіть усе зайве біля куща

У жовтні землю навколо куща варто очистити. Так рослина краще провітрюватиметься, а ризик загнивання зменшиться. Опале листя, бур'яни та відмерлі рослинні рештки здатні утримувати вологу безпосередньо біля основи лаванди.

Товстий шар кори, тирси або компосту біля стебел теж небажаний. Для лаванди краще підійде тонкий шар дрібного гравію, щебеню чи крупного піску, який не затримує зайву воду.

Як доглядати за лавандою у горщику

Контейнерні рослини взимку вразливіші, оскільки їхнє коріння захищене від морозу гірше. Горщик бажано перенести у захищене від сильного вітру та зимових опадів місце. Особливо це важливо для теплолюбних різновидів.

Ділимося іншими корисними порадами з садівництва

Коли садити тюльпани восени 2026 року, щоб цибулини встигнули добре вкоренитися.

Як правильно посадити лілії восени, щоб створити їм максимально комфортні умови для майбутнього цвітіння.

Як правильно укрити троянди на зиму, щоб вони не випріли і не замерзли.