Как ухаживать за лавандой в октябре 2026: простые советы для пышного цветения летом

Уход за кустами лаванды осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Уход за лавандой в октябре может определить, каким будет цветение кустов следующим летом. Нужно выполнить всего несколько простых осенних процедур, которые помогут растению спокойно пережить холода и быстро начать расти весной.

Новини.LIVE со ссылкой на Southern Living рассказывают, что обязательно нужно сделать с лавандой в октябре.

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Как ухаживать за лавандой в октябре: простые процедуры

Позаботьтесь о сухих корнях

Лаванда любит почву, в которой вода не задерживается надолго. Особенно опасна для нее холодная и постоянно влажная земля, ведь в таких условиях корни могут начать загнивать еще до сильных морозов.

После дождя проверьте участок. Если возле куста долго стоит вода, стоит позаботиться о лучшем дренаже. Для лаванды хорошо подходят лёгкие почвы с добавлением крупного песка, мелкого гравия или щебня. Корневую шейку при этом не следует засыпать влажной землёй.

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Сократите полив

С наступлением холодов лаванда потребляет значительно меньше воды, а почва высыхает медленнее. Поэтому взрослый куст в открытом грунте в дождливую осень практически не нуждается в дополнительном поливе. Если же в течение длительного времени нет осадков и почва хорошо просохла, растение можно умеренно полить.

Обрезайте лаванду очень осторожно

Если после лета остались сухие соцветия, слабые или сломанные побеги, их можно аккуратно удалить. А вот сильно формировать куст в октябре, когда приближаются морозы, уже не стоит.

Особенно важно не срезать старые одревесневшие части. Лаванда плохо восстанавливается из старой древесины, а слишком сильная осенняя обрезка делает ее более уязвимой к зимним холодам.

Уберите все лишнее вокруг куста

В октябре землю вокруг куста следует очистить. Так растение будет лучше проветриваться, а риск загнивания уменьшится. Опавшие листья, сорняки и отмершие растительные остатки способны удерживать влагу непосредственно у основания лаванды.

Толстый слой коры, опилок или компоста у стеблей тоже нежелателен. Для лаванды лучше подойдет тонкий слой мелкого гравия, щебня или крупного песка, который не задерживает лишнюю воду.

Как ухаживать за лавандой в горшке

Контейнерные растения зимой более уязвимы, поскольку их корни хуже защищены от мороза. Горшок желательно перенести в место, защищенное от сильного ветра и зимних осадков. Особенно это важно для теплолюбивых сортов.

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