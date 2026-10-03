Что делать с георгинами осенью, чтобы кусты зацвели второй раз за сезон

Женщина ухаживает за георгинами в саду. Фото: Kindra Clineff

Георгины способны украшать сад с июля и вплоть до первых заморозков. А чтобы после первой волны цветения стимулировать повторное, необходимо правильно ухаживать за кустами осенью. Есть несколько простых, но обязательных действий.

Новини.LIVE со ссылкой на Woman & Home рассказывают, что делать с георгинами осенью, чтобы кусты порадовали цветами во второй раз за сезон.

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Что сделать с георгинами для повторного цветения

Одна из главных процедур осенью, пока кусты еще активно растут, — это удаление увядших соцветий. Если оставить их на растении, георгина начнет тратить силы на образование семян. Если же регулярно удалять отцветшие цветы, она получит своеобразный сигнал продолжать образование новых побегов и бутонов.

Проверяйте кусты каждые несколько дней. Найдите цветок, который уже утратил декоративность, и проследите его стебель вниз до первой крепкой пары листьев или здорового бокового побега. Именно над этим местом сделайте чистый срез острым секатором. Правильное удаление части стебля стимулирует ветвление, на котором впоследствии могут появиться новые цветы.

Как не срезать будущий бутон

У георгин есть одна особенность, из-за которой садоводы иногда случайно удаляют будущие цветы. Новый бутон обычно округлый, плотный и компактный. Отцветшее соцветие становится более вытянутым и заостренным. Перед обрезкой внимательно осмотрите его, особенно если на кусте одновременно много старых и молодых цветов.

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Во время такой санитарной обрезки также можно удалить сломанные, поврежденные или больные побеги. Куст станет менее загущенным, а воздух будет лучше циркулировать между стеблями.

Полив и подкормка георгин осенью

С наступлением прохладной погоды потребность растения в воде постепенно уменьшается. Не стоит продолжать обильный полив по летней схеме, особенно если часто идут дожди. Почва должна оставаться умеренно влажной, но не переувлажненной.

Осторожнее нужно быть и с удобрениями. Азот в конце сезона георгинам уже не нужен в большом количестве. Он стимулирует активный рост зеленой массы, которая перед холодами не успеет окрепнуть. Осенью лучше делать акцент на калии и фосфоре. Они поддерживают цветение и помогают клубням подготовиться к завершению сезона.

Когда георгины нужно обрезать полностью

Пока растение зеленое и продолжает формировать бутоны, сильно обрезать куст не нужно. Так вы можете самостоятельно остановить цветение. Основную обрезку проводят после первых сильных заморозков, когда листья почернеют и станут мягкими. Тогда стебли можно укоротить примерно до 10–15 см над землей.

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