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Главная Дом и огород Когда сажать тюльпаны осенью 2026: цветы пышно зацветут весной

Когда сажать тюльпаны осенью 2026: цветы пышно зацветут весной

Ua ru
29 сентября 2026 15:39
Когда сажать тюльпаны осенью 2026: сроки и правила для пышного цветения
Посадка тюльпанов осенью для пышного цветения. Коллаж: Новини.LIVE

Тюльпаны цветут весной одними из первых. Но чтобы клумба с марта радовала яркими красками, нужно посадить луковицы еще осенью. Есть простой ориентир, который поможет определить подходящий момент для посадки.

Новини.LIVE со ссылкой на RHS рассказывает, когда сажать тюльпаны осенью 2026 года и какие правила помогут луковицам хорошо укорениться.

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Когда сажать тюльпаны осенью 2026

Оптимальным периодом считаются октябрь и ноябрь. Но важно ориентироваться не на календарь, а на погоду. Сигнал к посадке появляется, когда почва на глубине около 10 см остынет до +8°C и такая температура будет держаться стабильно. После посадки луковицам нужно около четырех недель, чтобы сформировать корни до промерзания земли.

Не сажайте тюльпаны в теплую почву. Луковицы могут преждевременно начать расти, а повышенная влажность увеличивает риск грибковых заболеваний.

Где посадить тюльпаны

Тюльпаны любят рыхлую, плодородную и хорошо дренированную почву. Выберите солнечное место, где после дождя не застаивается вода. Из-за постоянной сырости луковицы могут начать загнивать. Если почва на вашем участке тяжелая, перекопайте ее, смешав с песком и компостом.

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На какую глубину сажать тюльпаны осенью

Здесь действует простое правило: слой земли над луковицей должен соответствовать примерно двум ее высотам, то есть общая глубина посадки составляет около трех высот луковицы.

Крупные экземпляры обычно сажают на глубину 12-15 см, мелкие можно размещать примерно на 7-8 см. Между растениями оставляйте не менее 5 см. Не вдавливайте луковицы силой в землю, чтобы не повредить основание, из которого впоследствии начнут расти корни.

Как подготовить луковицы к посадке

Перед посадкой переберите посадочный материал. Мягкие, подгнившие, поврежденные или покрытые подозрительными пятнами луковицы лучше отложить.

Если почва очень сухая, ее можно немного увлажнить. После посадки засыпьте луковицы рыхлой почвой, не уплотняя ее сильно.

В засушливую осень клумбу можно умеренно поливать. А после стабильного похолодания и подмерзания верхнего слоя почвы посадки следует замульчировать торфом, соломой или другим подходящим материалом.

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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