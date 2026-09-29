Коли садити тюльпани восени 2026: строки та правила для пишного цвітіння

Посадка тюльпанів восени для пишного цвітіння. Колаж: Новини.LIVE

Тюльпани квітнуть навесні одні з перших. Але, щоб клумба з березня радувала яскравими барвами, потрібно посадити цибулини ще восени. Є простий орієнтир, який допоможе визначити вдалий момент для посадки.

Новини.LIVE з посиланням на RHS розповідає, коли садити тюльпани восени 2026 року та які правила допоможуть цибулинам добре вкоренитися.

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Коли садити тюльпани восени 2026

Оптимальним періодом вважають жовтень і листопад. Але важливо орієнтуватися не на календар, а на погоду. Сигнал для посадки настає, коли ґрунт на глибині близько 10 см охолоне до +8°C і така температура триматиметься стабільно. Після висаджування цибулинам потрібно близько чотирьох тижнів, щоб утворити коріння до промерзання землі.

Не садіть тюльпани у теплий ґрунт. Цибулини можуть завчасно рушити в ріст, а підвищена вологість збільшує ризик грибкових хвороб.

Де посадити тюльпани

Тюльпани люблять пухкий, родючий і добре дренований ґрунт. Оберіть сонячне місце, де після дощу не застоюється вода. Через постійну сирість цибулини можуть почати загнивати. Якщо земля на вашій ділянці важка, перекопайте її разом із піском та компостом.

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На яку глибину садити тюльпани восени

Тут працює просте правило: шар землі над цибулиною має відповідати приблизно двом її висотам, тобто загальна глибина посадки становить близько трьох висот цибулини.

Великі екземпляри зазвичай садять на 12-15 см, дрібні можна розміщувати приблизно на 7-8 см. Між рослинами залишайте щонайменше 5 см. Не вдавлюйте цибулини силою в землю, щоб не пошкодити основу, з якої згодом почнуть рости корені.

Як підготувати цибулини до посадки

Перед висаджуванням переберіть посадковий матеріал. М'які, підгнилі, пошкоджені або вкриті підозрілими плямами цибулини краще відкласти.

Якщо земля дуже суха, її можна трохи зволожити. Після посадки засипте цибулини пухким ґрунтом без сильного ущільнення.

За сухої осені клумбу можна помірно поливати. А після стабільного похолодання та підмерзання верхнього шару землі посадки варто замульчувати торфом, соломою або іншим відповідним матеріалом.

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