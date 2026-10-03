Що робити з жоржинами восени, щоб кущі зацвіли вдруге за сезон

Жінка доглядає за жоржинами у саду. Фото: Kindra Clineff

Жоржини здатні прикрашати сад з липня й аж до перших заморозків. А щоб після першої хвилі цвітіння стимулювати повторне, необхідно правильно доглядати за кущами восени. Є кілька простих, але обов'язкових дій.

Новини.LIVE з посиланням на Woman & Home розповідає, що робити з жоржинами восени, щоб кущі порадували квітами вдруге за сезон.

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Що зробити з жоржинами для повторного цвітіння

Одна з головних процедур восени, поки кущі ще активно ростуть, це видалення зів'ялих суцвіть. Якщо залишити їх на рослині, жоржина почне витрачати сили на формування насіння. Якщо ж регулярно прибирати старі квіти, вона отримує своєрідний сигнал продовжувати утворення нових пагонів і бутонів.

Перевіряйте кущі кожні кілька днів. Знайдіть квітку, яка вже втратила декоративність, і простежте її стебло вниз до першої міцної пари листків або здорового бічного пагона. Саме над цим місцем зробіть чистий зріз гострим секатором. Правильне видалення частини стебла стимулює розгалуження, на якому згодом можуть з'явитися нові квіти.

Як не зрізати майбутній бутон

У жоржин є одна особливість, через яку садівники іноді випадково видаляють майбутні квіти. Новий бутон зазвичай округлий, щільний і компактний. Відцвіле суцвіття стає більш витягнутим і загостреним. Перед обрізкою уважно огляньте його, особливо якщо на кущі одночасно багато старих і молодих квітів.

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Під час такої санітарної обрізки також можна видалити поламані, пошкоджені або хворі пагони. Кущ стане менш загущеним, а повітря краще циркулюватиме між стеблами.

Полив і підживлення жоржин восени

З настанням прохолодної погоди потреба рослини у воді поступово зменшується. Не варто продовжувати рясний полив за літньою схемою, особливо якщо часто йдуть дощі. Земля має залишатися помірно вологою, але не заболоченою.

Обережніше потрібно бути й з добривами. Азот наприкінці сезону жоржинам уже не потрібен у великій кількості. Він стимулює активний ріст зеленої маси, яка перед холодами не встигне зміцніти. Восени краще робити акцент на калії та фосфорі. Вони підтримують цвітіння та допомагають бульбам підготуватися до завершення сезону.

Коли жоржини потрібно обрізати повністю

Поки рослина зелена і продовжує формувати бутони, сильно обрізати кущ не потрібно. Так ви можете власноруч зупинити цвітіння. Основну обрізку проводять після перших сильних заморозків, коли листя почорніє та стане м'яким. Тоді стебла можна вкоротити приблизно до 10–15 см над землею.

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