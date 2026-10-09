Когда собирать калину осенью 2026: сроки, погода и признаки зрелости ягод

Когда собирать калину осенью: главные признаки, что ягоды созрели
Осенью кусты калины покрываются ярко-красными ягодами, которые так и хочется сорвать. Но опытные садоводы знают, что спешить со сбором урожая не стоит. Существует один естественный процесс, после которого калина становится вкуснее и теряет часть своей характерной горечи.
Новини.LIVE делится советами опытных садоводов о том, когда лучше всего собирать калину осенью 2026 года, как определить спелость ягод и что сделать, чтобы сохранить урожай на зиму.
Когда лучше всего собирать калину осенью 2026 года
Первые спелые ягоды на кустах появляются еще в сентябре. Однако лучшим периодом для сбора калины обычно считают октябрь и ноябрь, когда наступают первые заморозки.
Дело в том, что низкие температуры изменяют вкусовые свойства плодов. После легкого подмерзания терпкость и горечь становятся менее выраженными, поэтому ягоды приятнее есть и использовать для домашних заготовок.
Точные даты зависят от погоды в вашем регионе. Ориентируйтесь на следующие сроки:
- сентябрь — калина постепенно созревает, но еще может быть очень горькой;
- октябрь — оптимальное время для сбора спелых ягод, особенно после первых похолоданий;
- ноябрь — урожай можно собирать и позже, если плоды остаются сочными и неповрежденными.
Как понять, что ягоды калины уже созрели
Не стоит ориентироваться только на календарь. Спелость урожая можно определить по нескольким простым признакам:
- цвет — ягоды имеют насыщенный красный оттенок, без зеленых участков;
- упругость — спелые плоды сочные, не слишком твердые, но и не размягченные;
- вкус — остается кисловатым и терпким, однако после заморозков горечь ослабевает;
- состояние кистей — ягоды хорошо сформированы, без признаков гниения и плесени.
Полезный совет: если калина уже созрела, а морозов еще нет, можете смело собирать урожай. Достаточно положить ягоды в морозильную камеру на несколько часов, чтобы частично смягчить горечь.
Как правильно срезать калину с куста
Лучше всего собирать урожай в сухой солнечный день, когда на ягодах нет капель дождя или росы. Используйте чистый острый секатор или садовые ножницы. Срезайте целые кисти вместе с короткой плодоножкой, не обрывая каждую ягоду по отдельности. Так нежные плоды меньше повреждаются и не теряют сок.
Собранный урожай аккуратно разложите в один слой, переберите и удалите испорченные ягоды. Для хранения на зиму калину можно:
- заморозить;
- высушить;
- использовать для приготовления варенья;
- готовить сиропы.
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