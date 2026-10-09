Когда собирать калину осенью 2026: сроки, погода и признаки зрелости ягод

В саду срезают кисти калины. Фото: shutterstock.com

Осенью кусты калины покрываются ярко-красными ягодами, которые так и хочется сорвать. Но опытные садоводы знают, что спешить со сбором урожая не стоит. Существует один естественный процесс, после которого калина становится вкуснее и теряет часть своей характерной горечи.

Новини.LIVE делится советами опытных садоводов о том, когда лучше всего собирать калину осенью 2026 года, как определить спелость ягод и что сделать, чтобы сохранить урожай на зиму.

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Когда лучше всего собирать калину осенью 2026 года

Первые спелые ягоды на кустах появляются еще в сентябре. Однако лучшим периодом для сбора калины обычно считают октябрь и ноябрь, когда наступают первые заморозки.

Дело в том, что низкие температуры изменяют вкусовые свойства плодов. После легкого подмерзания терпкость и горечь становятся менее выраженными, поэтому ягоды приятнее есть и использовать для домашних заготовок.

Точные даты зависят от погоды в вашем регионе. Ориентируйтесь на следующие сроки:

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сентябрь — калина постепенно созревает, но еще может быть очень горькой;

— калина постепенно созревает, но еще может быть очень горькой; октябрь — оптимальное время для сбора спелых ягод, особенно после первых похолоданий;

— оптимальное время для сбора спелых ягод, особенно после первых похолоданий; ноябрь — урожай можно собирать и позже, если плоды остаются сочными и неповрежденными.

Как понять, что ягоды калины уже созрели

Не стоит ориентироваться только на календарь. Спелость урожая можно определить по нескольким простым признакам:

цвет — ягоды имеют насыщенный красный оттенок, без зеленых участков;

— ягоды имеют насыщенный красный оттенок, без зеленых участков; упругость — спелые плоды сочные, не слишком твердые, но и не размягченные;

— спелые плоды сочные, не слишком твердые, но и не размягченные; вкус — остается кисловатым и терпким, однако после заморозков горечь ослабевает;

— остается кисловатым и терпким, однако после заморозков горечь ослабевает; состояние кистей — ягоды хорошо сформированы, без признаков гниения и плесени.

Полезный совет: если калина уже созрела, а морозов еще нет, можете смело собирать урожай. Достаточно положить ягоды в морозильную камеру на несколько часов, чтобы частично смягчить горечь.

Как правильно срезать калину с куста

Лучше всего собирать урожай в сухой солнечный день, когда на ягодах нет капель дождя или росы. Используйте чистый острый секатор или садовые ножницы. Срезайте целые кисти вместе с короткой плодоножкой, не обрывая каждую ягоду по отдельности. Так нежные плоды меньше повреждаются и не теряют сок.

Собранный урожай аккуратно разложите в один слой, переберите и удалите испорченные ягоды. Для хранения на зиму калину можно:

заморозить;

высушить;

использовать для приготовления варенья;

готовить сиропы.

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