Зачем собирать сосновые иголки и смешивать их с солью: старый домашний способ

Горсть сосновых иголок. Фото: Pinterest

Сухую сосновую хвою большинство считает мусором. Но на самом деле обычная хвоя может оказаться полезной вещью в доме, особенно если смешать ее с крупной солью.

Новини.LIVE со ссылкой на HealthyGreenSavvy рассказывают, зачем собирать сосновую хвою, почему ее посыпают солью и где в доме может пригодиться такая простая смесь.

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Зачем собирать сосновые иголки и посыпать их солью

Сухие сосновые иголки обладают ярко выраженным лесным ароматом, а крупная соль хорошо впитывает лишнюю влагу и считается основой для сухих ароматических смесей.

Поэтому главная идея этого домашнего лайфхака — создать натуральную ароматическую смесь. Далее ее можно использовать для саше, ароматизации помещений, ванночек для ног и других бытовых рецептов.

Подготовленную хвою смешивают с солью примерно в пропорции 1:1. Затем смесь можно пересыпать в тканевый мешочек, открытую банку или использовать в качестве основы для других домашних средств.

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Сосновые иголки в банке. Фото: growforagecookferment.com

Как правильно собрать сосновые иголки

Для домашних средств подходят чистые иголки без темных пятен, слизи и признаков гниения. Нельзя собирать хвою возле оживленных дорог или использовать материал с деревьев, которые могли обрабатываться химикатами.

Почему сосновую хвою нужно хорошо высушить

Перед использованием хвою нужно перебрать, при необходимости промыть и полностью высушить. Проще всего разложить ее тонким слоем на бумаге в сухом, хорошо проветриваемом месте примерно на неделю. Причина проста: остаточная влага может способствовать появлению плесени.

Как сделать ароматизатор для шкафа

Один из самых простых вариантов использования такой смеси — домашнее хвойное саше. Сухие сосновые иголки смешайте с крупной солью и пересыпьте в небольшой льняной или хлопковый мешочек. Его можно положить между полотенцами, постельным бельем или оставить на полке в шкафу.

Хвоя постепенно будет источать характерный лесной аромат. Когда запах станет слабее, мешочек можно немного размять или встряхнуть.

В смесь также можно добавить:

сушеную апельсиновую кожуру;

корицу;

гвоздику;

бадьян.

Как использовать хвою с солью в комнате

Смесь не обязательно заворачивать в ткань. Ее можно пересыпать в небольшую открытую банку или декоративную емкость и поставить в прихожей, гостиной или другой комнате. Хвоя будет придавать легкий древесный аромат, а соль может поглощать часть влаги из воздуха. В то же время такое средство не стоит рассматривать как полноценную замену осушителю, если в квартире есть серьезная проблема с влажностью. Для более сильного аромата в сухую смесь можно добавить несколько капель эфирного масла.

Как приготовить хвойную ванночку

Еще один вариант использования сосновых иголок — ароматическая ванночка. Чистые иголки можно залить литром горячей воды, дать настояться около 30 минут, процедить и добавить настой в таз с теплой водой. Туда же добавляют небольшое количество соли. Держать ноги в такой ванночке можно примерно 15–20 минут. Это, прежде всего, ароматная и расслабляющая процедура после длительной ходьбы или работы.

Как сделать подушечку из сосновой хвои

В народной практике сухими сосновыми или можжевеловыми иголками наполняют небольшие тканевые подушечки и оставляют их у кровати. Для этого сухую хвою можно смешать с небольшим количеством соли, пересыпать в плотный льняной мешочек и хорошо его завязать или зашить.

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