Садівники дали поради, як доглядати за смородиною у жовтні 2026

Догляд за кущем смородини восени. Колаж: Новини.LIVE

Майбутній урожай смородини залежить від того, як ви потурбуєтесь про кущ восени. У жовтні є одна процедура, яка допоможе рослині накопичити сили для зимівлі та майбутнього сезону.

Новини.LIVE з посиланням на фахівців Deccoria розповідає, що варто зробити зі смородиною у жовтні, щоб наступного року гілки ломилися під вагою ягід.

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Що обов'язково зробити зі смородиною у жовтні

Восени ягідним кущам потрібне якісне підживлення. Рослина у цей період потребує фосфор і калій. Вони підтримують кореневу систему, допомагають пагонам визріти та підвищують зимостійкість куща.

Чим підживити смородину в жовтні

Одним із натуральних варіантів є базальтове борошно. Його можна розсипати навколо куща, орієнтовно по дві жмені на дорослу рослину, обережно змішати з верхнім шаром землі та полити.

Добре працює і зрілий компост. Його розкладають навколо смородини шаром у кілька сантиметрів, не засипаючи основу пагонів. Така органіка поступово покращує ґрунт і водночас слугує легкою мульчею.

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Чи можна підживити смородину попелом

Деревний попіл містить калій, кальцій та інші мінерали, однак використовувати його потрібно обережно. Він має лужну реакцію, тому надмірна кількість здатна підвищити pH ґрунту.

Якщо земля не лужна, можна один раз восени приготувати настій. Склянку просіяного деревного попелу розмішайте у 10 л води та залиште на ніч. Для дорослого куща достатньо приблизно 3–4 л розчину. Поливайте не біля самих стебел, а по колу під кроною, де розташована значна частина активних коренів.

Що ще обов'язково зробити зі смородиною восени

Перед підживленням приберіть під кущами опале листя, ягоди та старі рослинні рештки. У них можуть зимувати збудники грибкових хвороб і шкідники.

Землю навколо рослини можна злегка розпушити, але не перекопувати глибоко. Коріння смородини розташоване досить близько до поверхні, тому його легко пошкодити.

Якщо жовтень сухий, не забувайте про полив. Добре зволожений ґрунт допоможе рослині легше пережити холодний період. Після цього пристовбурну зону варто замульчувати компостом, подрібненою корою або іншим відповідним матеріалом.

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