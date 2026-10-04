Садоводы дали советы, как ухаживать за смородиной в октябре 2026 года

Уход за кустом смородины осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Будущий урожай смородины зависит от того, как вы позаботитесь о кусте осенью. В октябре есть одна процедура, которая поможет растению накопить силы для зимовки и будущего сезона.

Новини.LIVE со ссылкой на специалистов Deccoria рассказывают, что стоит сделать со смородиной в октябре, чтобы в следующем году ветки ломились под тяжестью ягод.

Реклама

Что обязательно нужно сделать со смородиной в октябре

Осенью ягодным кустарникам нужна качественная подкормка. Растению в этот период требуются фосфор и калий. Они поддерживают корневую систему, помогают побегам созреть и повышают зимостойкость куста.

Чем подкормить смородину в октябре

Одним из натуральных вариантов является базальтовая мука. Ее можно рассыпать вокруг куста, ориентировочно по две горсти на взрослое растение, осторожно смешать с верхним слоем почвы и полить.

Хорошо работает и зрелый компост. Его раскладывают вокруг смородины слоем в несколько сантиметров, не засыпая основание побегов. Такая органика постепенно улучшает почву и одновременно служит легкой мульчей.

Читайте также:

Можно ли подкормить смородину золой

Древесная зола содержит калий, кальций и другие минералы, однако использовать ее нужно осторожно. Она имеет щелочную реакцию, поэтому избыточное количество способно повысить pH почвы.

Если почва не щелочная, можно один раз осенью приготовить настой. Стакан просеянной древесной золы размешайте в 10 л воды и оставьте на ночь. Для взрослого куста достаточно примерно 3–4 л раствора. Поливайте не у самых стеблей, а по кругу под кроной, где расположена значительная часть активных корней.

Что еще обязательно нужно сделать со смородиной осенью

Перед подкормкой убирайте под кустами опавшие листья, ягоды и старые растительные остатки. В них могут зимовать возбудители грибковых болезней и вредители.

Почву вокруг растения можно слегка рыхлить, но не перекапывать глубоко. Корни смородины расположены достаточно близко к поверхности, поэтому их легко повредить.

Если октябрь сухой, не забывайте о поливе. Хорошо увлажненная почва поможет растению легче пережить холодный период. После этого приствольную зону следует замульчировать компостом, измельченной корой или другим подходящим материалом.

Делимся другими полезными советами по садоводству

Когда сажать плодовые деревья осенью и как правильно это делать.

Когда можно обрезать абрикос осенью 2026 года и как правильно это делать.

Что нужно сделать с грецким орехом осенью для защиты от болезней и вредителей.