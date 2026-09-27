Как ухаживать за грецким орехом осенью, чтобы защитить от болезней и вредителей

Уход за грецким орехом осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Осенью грецкий орех требует особого ухода, ведь в этот период под деревом скапливаются опавшие плоды, остатки оболочки и листья, в которых могут зимовать вредители и возбудители болезней. Поэтому несколько простых процедур помогут защитить дерево и будущий урожай.

Новини.LIVE со ссылкой на Agroinform рассказывают, что стоит сделать с грецким орехом осенью перед зимой.

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После сбора урожая внимательно осмотрите землю под кроной. Необходимо собрать:

упавшие орехи, особенно почерневшие;

сгнившую оболочку;

листья.

В поврежденных плодах могут развиваться личинки ореховой мухи Rhagoletis completa. После этого личинки падают на землю, прячутся в почве и там зимуют. Весной и летом цикл начинается заново.

Пораженные плоды и листья лучше вынести с участка или утилизировать другим способом, разрешенным в вашем населенном пункте. В компост их бросать не стоит, ведь он также станет зараженным и непригодным.

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Уже после опадения листьев, когда хорошо видны сухие, поврежденные и больные ветки, стоит заняться санитарной обрезкой. Делать это нужно в сухую погоду.

После уборки землю можно покрыть слоем здоровой мульчи. Она поможет защитить корни от резких перепадов температуры и дольше удерживать влагу. Только не насыпайте материал вплотную к стволу.

Но надеяться, что одной уборки достаточно для защиты от всех болезней, не стоит. Например, бактерия, вызывающая бактериоз грецкого ореха, зимует преимущественно в зараженных почках, поэтому весной дерево все равно нужно осматривать, особенно после влажной зимы.

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