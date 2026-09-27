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Главная Дом и огород Что сделать с орехом осенью для защиты от болезней и вредителей

Что сделать с орехом осенью для защиты от болезней и вредителей

Ua ru
27 сентября 2026 23:45
Как ухаживать за грецким орехом осенью, чтобы защитить от болезней и вредителей
Уход за грецким орехом осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Осенью грецкий орех требует особого ухода, ведь в этот период под деревом скапливаются опавшие плоды, остатки оболочки и листья, в которых могут зимовать вредители и возбудители болезней. Поэтому несколько простых процедур помогут защитить дерево и будущий урожай.

Новини.LIVE со ссылкой на Agroinform рассказывают, что стоит сделать с грецким орехом осенью перед зимой.

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После сбора урожая внимательно осмотрите землю под кроной. Необходимо собрать:

  • упавшие орехи, особенно почерневшие;
  • сгнившую оболочку;
  • листья.

В поврежденных плодах могут развиваться личинки ореховой мухи Rhagoletis completa. После этого личинки падают на землю, прячутся в почве и там зимуют. Весной и летом цикл начинается заново.

Пораженные плоды и листья лучше вынести с участка или утилизировать другим способом, разрешенным в вашем населенном пункте. В компост их бросать не стоит, ведь он также станет зараженным и непригодным.

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Уже после опадения листьев, когда хорошо видны сухие, поврежденные и больные ветки, стоит заняться санитарной обрезкой. Делать это нужно в сухую погоду.

После уборки землю можно покрыть слоем здоровой мульчи. Она поможет защитить корни от резких перепадов температуры и дольше удерживать влагу. Только не насыпайте материал вплотную к стволу.

Но надеяться, что одной уборки достаточно для защиты от всех болезней, не стоит. Например, бактерия, вызывающая бактериоз грецкого ореха, зимует преимущественно в зараженных почках, поэтому весной дерево все равно нужно осматривать, особенно после влажной зимы.

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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