Як доглядати за волоським горіхом восени, щоб захистити від хвороб і шкідників

Догляд за волоським горіхом восени. Колаж: Новини.LIVE

Восени волоський горіх потребує особливого догляду, адже в цей період під деревом накопичуються опалі плоди, залишки оболонки та листя, у яких можуть зимувати шкідники й збудники хвороб. Тому кілька простих процедур допоможуть захистити дерево та майбутній урожай.

Новини.LIVE з посиланням на Agroinform розповідає, що варто зробити з волоським горіхом восени перед зимою.

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Після збору врожаю уважно огляньте землю під кроною. Необхідно зібрати:

опалі горіхи, особливо почорнілі;

оболонку, що згнила;

листя.

У пошкоджених плодах можуть розвиватися личинки горіхової мухи Rhagoletis completa. Після цього личинки падають на землю, ховаються у ґрунті й там зимують. Навесні та влітку цикл починається знову.

Уражені плоди та листя краще винести з ділянки або утилізувати іншим дозволеним у вашій громаді способом. У компост кидати не варто, адже він також стане зараженим та непридатним.

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Після прибирання землю можна вкрити шаром здорової мульчі. Вона допоможе захистити коріння від різких перепадів температури та довше утримувати вологу. Тільки не насипайте матеріал впритул до стовбура.

Але сподіватися, що одного прибирання достатньо проти всіх хвороб, не варто. Наприклад, бактерія, що спричиняє бактеріоз волоського горіха, зимує переважно в інфікованих бруньках, тому навесні дерево все одно потрібно оглядати, особливо після вологої зими.

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