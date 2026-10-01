Обрезка абрикоса осенью 2026: как и когда это правильно делать

Обрезка абрикоса осенью для повышения урожайности. Коллаж: Новини.LIVE

Чтобы абрикос был здоровым и щедро плодоносил на протяжении многих лет, плодовое дерево следует правильно обрезать осенью. Эта процедура помогает проредить крону, удалить поврежденные и больные ветки, а также подготовить растение к зимовке.

Новини.LIVE со ссылкой на опытного садовода и автора YouTube-канала "Новий сад" Игоря рассказывает, когда и как обрезать абрикосовое дерево.

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Когда обрезать абрикос осенью 2026

Обычно работы проводят в сентябре и октябре. Но ориентироваться только на календарь не стоит. Главный признак того, что пришло время обрезки, — это завершение активного роста побегов. Молодые побеги уже не должны быстро удлиняться, а дерево постепенно переходит в состояние осеннего покоя.

Следите за прогнозом погоды, ведь важно оставить дереву время на восстановление после обрезки. До наступления устойчивых сильных морозов должно пройти не менее двух недель. Для работы выбирайте сухой день без осадков и резкого похолодания.

Какие ветви абрикоса нужно обрезать

Начните с санитарной очистки кроны. Удалите сухие, сломанные и поврежденные побеги, а также ветви с заметными признаками грибковых заболеваний.

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После этого посмотрите на дерево со стороны. Если ветки растут внутрь кроны, перекрещиваются, трутся друг о друга или сильно затеняют центр, часть из них стоит удалить. После правильной обрезки солнце и воздух должны легче проникать внутрь кроны.

Старые толстые ветки, которые сильно загущают дерево, также можно постепенно удалять. Но не пытайтесь полностью перестроить запущенный абрикос за один сезон. Сильную обрезку лучше растянуть на несколько лет.

Какие ветки нельзя срезать

Самая распространенная ошибка осенью — удалить слишком много плодовой древесины. Не спешите срезать короткие веточки и плодовые образования. Именно на них может закладываться значительная часть будущего урожая. Особенно ценны короткие побеги длиной примерно 20–30 см, на которых плодовые почки способны формироваться почти по всей длине.

Длинные сильные приросты при необходимости можно умеренно укоротить. Это помогает сдерживать высоту дерева, поддерживать удобную форму кроны и стимулировать появление новой плодовой древесины.

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