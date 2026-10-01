Обрізка абрикоса восени 2026: як і коли це правильно робити

Обрізка абрикоса восени для врожайності. Колаж: Новини.LIVE

Щоб абрикос був здоровим та щедро родив роками, плодове дерево слід правильно обрізати восени. Ця процедура допомагає прорідити крону, прибрати пошкоджені та хворі гілки, а також підготувати рослину до зимівлі.

Новини.LIVE з посиланням на досвідченого садівника та автора YouTube-каналу "Новий сад" Ігора розповідає, коли та як обрізати абрикосове дерево.

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Коли обрізати абрикос восени 2026

Зазвичай роботи проводять у вересні та жовтні. Але орієнтуватися лише на календар не варто. Головна ознака, що час для обрізування настав, це завершення активного росту пагонів. Молоді прирости вже не повинні швидко подовжуватися, а дерево поступово переходить до осіннього спокою.

Спостерігайте за прогнозом погоди, адже важливо залишити дереву час на відновлення після зрізів. До стійких сильних морозів потрібно мати щонайменше два тижні. Для роботи обирайте сухий день без опадів і різкого похолодання.

Які гілки абрикоса потрібно обрізати

Почніть із санітарного очищення крони. Видаліть сухі, поламані та пошкоджені пагони, а також гілки з помітними ознаками грибкових хвороб.

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Після цього подивіться на дерево з відстані. Якщо гілки ростуть усередину крони, перехрещуються, труться одна об одну або сильно затінюють центр, частину з них варто прибрати. Після правильної обрізки сонце й повітря повинні легше проникати всередину крони.

Старі товсті гілки, які сильно загущують дерево, також можна поступово видаляти. Але не намагайтеся повністю перебудувати занедбаний абрикос за один сезон. Сильне обрізування краще розтягнути на кілька років.

Які гілки не можна зрізати

Найпоширеніша помилка восени це прибрати занадто багато плодової деревини. Не поспішайте зрізати короткі гілочки та плодові утворення. Саме на них може закладатися значна частина майбутнього врожаю. Особливо цінними є короткі пагони завдовжки приблизно 20–30 см, на яких плодові бруньки здатні формуватися майже по всій довжині.

Довгі сильні прирости за потреби можна помірно вкоротити. Це допомагає стримувати висоту дерева, підтримувати зручну форму крони та стимулювати появу нової плодової деревини.

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