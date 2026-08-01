Що буде, якщо не обрізати персик влітку: садівники попередили про чотири проблеми

Літня обрізка персика в саду. Колаж: Новини.LIVE

Персик в садах українців — одне з найвибагливіших плодових дерев. Особливо важливу роль грає вчасна та правильна літня обрізка дерева. Саме вона визначає, яким буде врожай наступного року.

Новини.LIVE з посиланням на Martha Stewart розповідає, чому варто обрізати персик влітку та як це правильно зробити.

Що буде, якщо не обрізати персик влітку: чотири проблеми

Погіршення здоров'я дерева

Чим густішою стає крона, тим менше сонячного світла потрапляє всередину дерева. Через це листя та пагони затіняють одне одного, а повітря майже не циркулює між гілками. Також у таких умовах персик витрачає сили не на формування великих і солодких плодів, а на підтримку зайвої деревини. З часом урожай помітно зменшується.

Гілки стають ламкими

Старі, довгі й необрізані гілки погано витримують навантаження. Під час дозрівання врожаю вони можуть тріскатися або навіть повністю обламуватися. У результаті дерево отримує серйозні пошкодження, а через відкриті рани значно легше проникають грибкові та бактеріальні хвороби.

Зниження урожайності

Одна з особливостей персика полягає в тому, що найбільше якісних плодів він формує на однорічних пагонах, які виросли минулого сезону. Якщо старі гілки залишаються на дереві багато років поспіль, нових пагонів стає дедалі менше. Відповідно, зменшується кількість квіткових бруньок, а разом із ними й майбутній урожай. Правильне формування крони стимулює ріст молодих пагонів, забезпечує рясніше цвітіння та допомагає отримувати великі й солодкі персики щороку.

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Густа крона довше залишається вологою після дощу або поливу. Таке середовище ідеально підходить для розвитку грибкових захворювань, зокрема кучерявості листя та плодової гнилі.

Недостатня циркуляція повітря також ускладнює своєчасне виявлення попелиці, кліщів та інших шкідників. Якщо ж виникає потреба у захисній обробці, препарати значно гірше проникають усередину загущеної крони.

Як правильно обрізати персик влітку

Літнє обрізування не повинно бути надто сильним, однак регулярність має велике значення. Під час догляду варто дотримуватися кількох простих правил:

видаляйте сухі, пошкоджені та хворі гілки;

вирізайте пагони, які ростуть усередину крони й загущують її;

залишайте сильні молоді прирости, адже саме вони формуватимуть майбутній урожай;

регулярно зрізайте прикореневу поросль, яка лише забирає поживні речовини;

підтримуйте відкриту форму крони, щоб сонце рівномірно освітлювало всі гілки.

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