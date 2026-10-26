Как сажать черную смородину осенью 2026: куст будет усыпан ягодами
Посадить черную смородину осенью несложно. Но есть несколько секретов, которые помогут кусту быстрее прижиться и нарастить крепкие побеги. Если все сделать правильно, урожай ягод будет щедрым.
Новини.LIVE рассказывают, как правильно посадить черную смородину осенью 2026 года.
Когда и где сажать черную смородину осенью
Лучшее время для посадки саженцев с открытыми корнями наступает, когда растение переходит в состояние покоя. Главное, чтобы земля еще не промерзла и не была слишком влажной.
Для смородины выбирайте солнечный, защищенный от сильного ветра участок. Почва должна быть плодородной, хорошо удерживать влагу, но не заболачиваться.
Как выбрать здоровый саженец:
- корни должны быть развитыми, без гнили и пересохших участков;
- побеги должны быть крепкими, без трещин и подозрительных пятен;
- почки должны быть здоровыми, без неестественного вздутия.
Как правильно посадить черную смородину
Согласно рекомендациям специалистов RHS, обычную кустовую смородину следует сажать примерно на 5 см глубже, чем она росла ранее. Это стимулирует появление новых побегов от основания куста.
Сам процесс несложен:
- Очистите участок от сорняков и выкопайте просторную яму.
- Расправьте корни, чтобы они свободно располагались в земле.
- Заглубите саженец примерно на 5 см по сравнению с прежним уровнем.
- Между растениями оставляйте примерно 1,5–1,8 м. Так у взрослых кустов будет достаточно места для развития.
- Засыпьте яму землей и аккуратно уплотните ее вокруг корней.
- Обильно полейте посаженный куст.
- Замульчируйте землю вокруг куста слоем перепревшего компоста или другой органики.
Что обязательно нужно сделать после посадки
У обычной кустовой черной смородины, высаженной в период покоя, побеги рекомендуется укоротить, оставив лишь одну-две почки над землей. Так растение получает стимул к формированию сильных молодых стеблей. Правда, на урожай в первый год рассчитывать не стоит.
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