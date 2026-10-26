Посадка черной смородины осенью для щедрого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Посадить черную смородину осенью несложно. Но есть несколько секретов, которые помогут кусту быстрее прижиться и нарастить крепкие побеги. Если все сделать правильно, урожай ягод будет щедрым.

Новини.LIVE рассказывают, как правильно посадить черную смородину осенью 2026 года.

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Когда и где сажать черную смородину осенью

Лучшее время для посадки саженцев с открытыми корнями наступает, когда растение переходит в состояние покоя. Главное, чтобы земля еще не промерзла и не была слишком влажной.

Для смородины выбирайте солнечный, защищенный от сильного ветра участок. Почва должна быть плодородной, хорошо удерживать влагу, но не заболачиваться.

Как выбрать здоровый саженец:

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корни должны быть развитыми, без гнили и пересохших участков;

побеги должны быть крепкими, без трещин и подозрительных пятен;

почки должны быть здоровыми, без неестественного вздутия.

Как правильно посадить черную смородину

Согласно рекомендациям специалистов RHS, обычную кустовую смородину следует сажать примерно на 5 см глубже, чем она росла ранее. Это стимулирует появление новых побегов от основания куста.

Сам процесс несложен:

Очистите участок от сорняков и выкопайте просторную яму. Расправьте корни, чтобы они свободно располагались в земле. Заглубите саженец примерно на 5 см по сравнению с прежним уровнем. Между растениями оставляйте примерно 1,5–1,8 м. Так у взрослых кустов будет достаточно места для развития. Засыпьте яму землей и аккуратно уплотните ее вокруг корней. Обильно полейте посаженный куст. Замульчируйте землю вокруг куста слоем перепревшего компоста или другой органики.

Что обязательно нужно сделать после посадки

У обычной кустовой черной смородины, высаженной в период покоя, побеги рекомендуется укоротить, оставив лишь одну-две почки над землей. Так растение получает стимул к формированию сильных молодых стеблей. Правда, на урожай в первый год рассчитывать не стоит.

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