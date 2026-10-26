Посадка тюльпанів за допомогою лотків з-під яєць. Колаж: Новини.LIVE

Осінь — найкращий час для посадки тюльпанів. А якщо хочете, щоб квіти на вашій клумбі навесні росли рівними рядами, наче їх висаджував професійний садівник? Для цього знадобиться лише звичайний картонний лоток з-під яєць.

Новини.LIVE з посиланням на Blikk ділиться простим лайфхаком.

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Коли садити тюльпани восени 2026 року

Жовтень і листопад підходять для посадки тюльпанів, якщо земля ще не промерзла. Температура ґрунту має бути від +7 до +10°C. Бажано, щоб денна температура трималася в межах +10°C, а нічна — +3°C. Цибулинам потрібно приблизно 3–4 тижні, щоб сформувати коріння до настання стійких заморозків.

Для посадки обирайте сонячне місце з пухким ґрунтом, де не застоюється вода. Не забувайте й про якість цибулин. Вони повинні бути твердими, без плісняви, гнилі та пошкоджень.

Як посадити тюльпани за допомогою лотка з-під яєць

Замість того щоб викопувати окрему ямку для кожної цибулини та постійно вимірювати відстань, скористайтеся звичайною картонною упаковкою. Її комірки допоможуть розмістити посадковий матеріал за чіткою схемою та не дадуть цибулинам зміщуватися під час засипання землею.

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Зробити це дуже просто:

Викопайте на клумбі невелику траншею завглибшки приблизно 12–15 см. Розмір залежить від цибулин, адже рекомендована глибина посадки становить дві-три їхні висоти. На дно покладіть чистий картонний лоток без пластикового покриття. У нижній частині комірок бажано зробити отвори, щоб коріння могло вільно проростати. Розкладіть цибулини гострими кінчиками догори. Важливо не заповнювати всі комірки поспіль, якщо вони розташовані надто близько. Для великих тюльпанів залишайте приблизно 10–15 см між цибулинами. Засипте посадки землею, злегка ущільніть її та полийте, якщо ґрунт сухий.

Згодом звичайний необроблений картон поступово розкладеться в землі. Однак на важких і перезволожених ґрунтах краще використати лоток лише для розмітки, а перед посадкою прибрати.

Щоб навесні отримати особливо ефектний результат, спробуйте висаджувати тюльпани групами одного кольору або чергувати кілька контрастних відтінків.

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