Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як посадити тюльпани рівно: простий трюк із лотком з-під яєць

Як посадити тюльпани рівно: простий трюк із лотком з-під яєць

Ua ru
26 жовтня 2026 11:21
Посадка тюльпанів восени 2026: як допоможуть лотки з-під яєць Колаж: Новини.LIVE
Посадка тюльпанів за допомогою лотків з-під яєць. Колаж: Новини.LIVE

Осінь — найкращий час для посадки тюльпанів. А якщо хочете, щоб квіти на вашій клумбі навесні росли рівними рядами, наче їх висаджував професійний садівник? Для цього знадобиться лише звичайний картонний лоток з-під яєць. 

Новини.LIVE з посиланням на Blikk ділиться простим лайфхаком.

Реклама

Коли садити тюльпани восени 2026 року

Жовтень і листопад підходять для посадки тюльпанів, якщо земля ще не промерзла. Температура ґрунту має бути від +7 до +10°C. Бажано, щоб денна температура трималася в межах +10°C, а нічна — +3°C. Цибулинам потрібно приблизно 3–4 тижні, щоб сформувати коріння до настання стійких заморозків.

Для посадки обирайте сонячне місце з пухким ґрунтом, де не застоюється вода. Не забувайте й про якість цибулин. Вони повинні бути твердими, без плісняви, гнилі та пошкоджень.

Як посадити тюльпани за допомогою лотка з-під яєць

Замість того щоб викопувати окрему ямку для кожної цибулини та постійно вимірювати відстань, скористайтеся звичайною картонною упаковкою. Її комірки допоможуть розмістити посадковий матеріал за чіткою схемою та не дадуть цибулинам зміщуватися під час засипання землею.

Читайте також:

Зробити це дуже просто:

  1. Викопайте на клумбі невелику траншею завглибшки приблизно 12–15 см. Розмір залежить від цибулин, адже рекомендована глибина посадки становить дві-три їхні висоти.
  2. На дно покладіть чистий картонний лоток без пластикового покриття.
  3. У нижній частині комірок бажано зробити отвори, щоб коріння могло вільно проростати.
  4. Розкладіть цибулини гострими кінчиками догори.
  5. Важливо не заповнювати всі комірки поспіль, якщо вони розташовані надто близько. Для великих тюльпанів залишайте приблизно 10–15 см між цибулинами.
  6. Засипте посадки землею, злегка ущільніть її та полийте, якщо ґрунт сухий.

Згодом звичайний необроблений картон поступово розкладеться в землі. Однак на важких і перезволожених ґрунтах краще використати лоток лише для розмітки, а перед посадкою прибрати.

Щоб навесні отримати особливо ефектний результат, спробуйте висаджувати тюльпани групами одного кольору або чергувати кілька контрастних відтінків.

Ділимося іншими корисними порадами

Коли садити гортензію восени та як правильно це робити.

Як правильно посадити лілії восени, щоб створити їм максимально комфортні умови для майбутнього цвітіння.

Як правильно укрити троянди на зиму, щоб вони не випріли і не замерзли.

дієві лайфхаки вирощування квітів посадка тюльпанів
Максим Лозовий - Редактор
Автор:
Максим Лозовий

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації