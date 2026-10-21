Посадка гортензії у саду восени. Колаж: Новини.LIVE

Осінь може стати найкращим часом для посадки гортензії. Поки надземна частина куща готуватиметься до зимового спокою, коріння розвиватиметься. А вже наступного сезону ви отримаєте пишні кущі.

Як правильно обрати момент і підготувати саджанець до першої зими, пояснюють експерти Southern Living, передає Новини.LIVE.

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Коли садити гортензію восени 2026 року

Восени для гортензії складаються майже ідеальні умови. Земля ще зберігає літнє тепло, сонце вже не таке агресивне, а дощі допомагають підтримувати вологість ґрунту.

За словами експертки з вирощування гортензій Лоррейн Баллато, найкраще висаджувати кущ щонайменше за шість тижнів до перших заморозків. Тоді у рослини буде достатньо часу для вкорінення.

В Україні оптимальним періодом зазвичай є вересень. У тепліших регіонах посадку можна продовжити до кінця жовтня. А от у листопаді вже є ризик пошкодження молодого саджанця морозами.

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Де посадити гортензію, щоб вона добре росла

Місце для куща варто обирати особливо ретельно. Гортензія любить світло, але багатьом її різновидам шкодить палюче післяобіднє сонце. Найкращий варіант — ділянка, де вранці рослина отримуватиме сонячні промені, а після обіду перебуватиме в легкому затінку.

Ґрунт має бути родючим, пухким і добре пропускати воду. Уникайте низин, де після дощів накопичується волога, а також відкритих ділянок із сильними вітрами.

Як правильно посадити гортензію восени

Щоб молодий кущ швидше прижився, дотримуйтеся кількох правил:

Викопайте яму приблизно вдвічі ширшу за кореневу грудку саджанця. Глибина має відповідати її висоті. Додайте до ґрунту добре перепрілий компост, щоб поліпшити його структуру. Розмістіть саджанець так, щоб верх кореневої грудки залишався на рівні землі. Засипте яму ґрунтом, обережно ущільніть і рясно полийте. Замульчуйте поверхню корою або компостом шаром 5–7 см, залишивши вільне місце навколо пагонів.

Після посадки стежте, щоб земля залишалася помірно вологою. Поливайте за потреби, враховуючи дощі.

Як захистити молоду гортензію від зимових морозів

Перша зима стане серйозним випробуванням для нового куща. Перед похолоданням варто оновити шар мульчі. У регіонах із суворими зимами молоді рослини можна додатково захистити повітропроникним агроволокном.

Особливо обережно поводьтеся з великолистими гортензіями. Восени не варто сильно обрізати їхні пагони чи видаляти сухі суцвіття, адже вони допомагають захищати квіткові бруньки від холоду.

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