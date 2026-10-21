Посадка гортензии в саду осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Осень может стать лучшим временем для посадки гортензии. Пока надземная часть куста будет готовиться к зимнему покою, корни будут развиваться. А уже в следующем сезоне вы получите пышные кусты.

Как правильно выбрать момент и подготовить саженец к первой зиме, объясняют эксперты Southern Living, передает Новини.LIVE.

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Когда сажать гортензию осенью 2026 года

Осенью для гортензии складываются почти идеальные условия. Земля еще сохраняет летнее тепло, солнце уже не такое агрессивное, а дожди помогают поддерживать влажность почвы.

По словам эксперта по выращиванию гортензий Лоррейн Баллато, лучше всего высаживать куст как минимум за шесть недель до первых заморозков. Тогда у растения будет достаточно времени для укоренения.

В Украине оптимальным периодом обычно является сентябрь. В более теплых регионах посадку можно продолжать до конца октября. А вот в ноябре уже существует риск повреждения молодого саженца морозами.

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Место для куста следует выбирать особенно тщательно. Гортензия любит свет, но многим ее разновидностям вредит палящее послеобеденное солнце. Лучший вариант — участок, где утром растение будет получать солнечные лучи, а после обеда находиться в легкой тени.

Почва должна быть плодородной, рыхлой и хорошо пропускать воду. Избегайте низин, где после дождей скапливается влага, а также открытых участков с сильными ветрами.

Как правильно посадить гортензию осенью

Чтобы молодой куст быстрее прижился, придерживайтесь нескольких правил:

Выкопайте яму примерно в два раза шире корневого кома саженца. Глубина должна соответствовать его высоте. Добавьте в почву хорошо перепревший компост, чтобы улучшить ее структуру. Расположите саженец так, чтобы верх корневого кома оставался на уровне земли. Засыпьте яму почвой, аккуратно уплотните и обильно полейте. Замульчируйте поверхность корой или компостом слоем 5–7 см, оставив свободное место вокруг побегов.

После посадки следите, чтобы почва оставалась умеренно влажной. Поливайте по мере необходимости, учитывая количество осадков.

Как защитить молодую гортензию от зимних морозов

Первая зима станет серьезным испытанием для нового куста. Перед похолоданием стоит обновить слой мульчи. В регионах с суровыми зимами молодые растения можно дополнительно защитить воздухопроницаемым агроволокном.

Особенно осторожно обращайтесь с крупнолистными гортензиями. Осенью не стоит сильно обрезать их побеги или удалять сухие соцветия, ведь они помогают защищать цветочные почки от холода.

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