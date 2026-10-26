Посадка тюльпанов с помощью лотков из-под яиц. Коллаж: Новини.LIVE

Осень — лучшее время для посадки тюльпанов. А если вы хотите, чтобы весной цветы на вашей клумбе росли ровными рядами, как будто их высаживал профессиональный садовник? Для этого понадобится всего лишь обычный картонный лоток из-под яиц.

Новини.LIVE со ссылкой на Blikk делится простым лайфхаком.

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Когда сажать тюльпаны осенью 2026 года

Октябрь и ноябрь подходят для посадки тюльпанов, если земля еще не промерзла. Температура почвы должна быть от +7 до +10 °C. Желательно, чтобы дневная температура держалась в пределах +10 °C, а ночная — +3 °C. Луковицам требуется примерно 3–4 недели, чтобы сформировать корни до наступления устойчивых заморозков.

Для посадки выбирайте солнечное место с рыхлой почвой, где не застаивается вода. Не забывайте и о качестве луковиц. Они должны быть твердыми, без плесени, гнили и повреждений.

Как посадить тюльпаны с помощью лотка из-под яиц

Вместо того чтобы выкапывать отдельную ямку для каждого луковицы и постоянно измерять расстояние, воспользуйтесь обычной картонной упаковкой. Ее ячейки помогут разместить посадочный материал по четкой схеме и не дадут луковицам смещаться при засыпке землей.

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Сделать это очень просто:

Выкопайте на клумбе небольшую траншею глубиной примерно 12–15 см. Размер зависит от луковиц, ведь рекомендуемая глубина посадки составляет две-три их высоты. На дно положите чистый картонный лоток без пластикового покрытия. В нижней части ячеек желательно проделать отверстия, чтобы корни могли свободно прорастать. Разложите луковицы острыми кончиками вверх. Важно не заполнять все ячейки подряд, если они расположены слишком близко друг к другу. Для крупных тюльпанов оставляйте примерно 10–15 см между луковицами. Засыпьте посадки землей, слегка уплотните ее и полейте, если почва сухая.

Со временем обычный необработанный картон постепенно разложится в земле. Однако на тяжелых и переувлажненных почвах лучше использовать лоток только для разметки, а перед посадкой убрать.

Чтобы весной получить особенно эффектный результат, попробуйте высаживать тюльпаны группами одного цвета или чередовать несколько контрастных оттенков.

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