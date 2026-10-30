Посадка часнику на городі восени. Фото: istockphoto.com

У листопаді можна посадити озимий часник. Але, щоб обрати правильну дату для городніх робіт, варто орієнтуватися на погодні умови. Також багато городників звертають увагу на місячний посівний календар. В останній місяць осені буде цілих 14 сприятливих днів.

Новини.LIVE розповідає, коли та за яких умов можна садити озимий часник у листопаді 2026 року.

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Сприятливі дні для посадки часнику в листопаді 2026: місячний календар

За місячним посівним календарем, для посадки озимого часнику варто обрати такі дати: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 22 та 23 листопада.

За яких погодних умов можна садити озимий часник

У більшості регіонів України часник традиційно садять у жовтні. Листопадова посадка більше підходить для південних областей та місцевостей із затяжною теплою осінню. Важливо, щоб зубки встигли вкоренитися до промерзання землі.

Орієнтуйтеся на температуру ґрунту від +8 до +10°C на глибині 8–10 см. Бажано, щоб до стійкого промерзання залишалося приблизно 3–4 тижні. Перевірити температуру можна звичайним термометром зі щупом. Робіть вимірювання вранці протягом кількох днів поспіль.

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Посадка часнику на городі восени. Фото: shutterstock.com

Як правильно посадити часник у листопаді

Почніть із підготовки грядки. Часник любить сонячні ділянки з пухким ґрунтом, де не застоюється вода. Землю розпушіть на глибину 20–25 см, приберіть бур'яни та внесіть трохи зрілого компосту.

Для посадки вибирайте найбільші здорові зубки без плям, гнилі та пошкоджень.

Дотримуйтеся таких правил:

Глибина посадки становить приблизно 7–8 см від денця зубка. Відстань між зубками залишайте 10–12 см. Між рядами витримуйте 20–25 см. Кожен зубок розміщуйте денцем донизу, гострим кінчиком догори. Після посадки засипте борозенки пухкою землею, не утрамбовуючи її надмірно. Коли похолодає, грядку можна замульчувати соломою або сухим листям. Це допоможе захистити часник від різких температурних коливань.

Чого не можна робити під час посадки

Одна з найпоширеніших помилок городників — внесення свіжого гною. Він може сприяти розвитку гнилей і створювати несприятливі умови для коріння.

Також не варто висаджувати часник на грядках, де нещодавно росли цибуля чи інші цибулеві культури.

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