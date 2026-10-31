Посадка озимого лука осенью. Фото: shutterstock.com

Лук порадует вас ранним урожаем. Но только при одном условии: осенью он должен успеть укорениться, не выпустив зеленых побегов. Поэтому важно правильно выбрать время посадки озимой культуры. В ноябре 2026 года еще есть время это сделать.

Новини.LIVE рассказывают, когда лучше всего сажать лук под зиму согласно лунному календарю и погодным условиям.

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Когда сажать озимый лук в ноябре 2026 года

По лунному календарю лучшей датой для посадки озимого лука является 6 ноября. В этот день Луна будет в убывающей фазе и находиться в знаке Весов.

Также благоприятными считаются: 3, 4, 5, 7, 8 ноября.

В то же время 9 ноября приходится новолуние, а 24 ноября — полнолуние. В эти дни посадку следует отложить.

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Даже самая благоприятная дата не поможет, если посадить лук в слишком теплую или уже промерзшую землю.

Лучше всего начинать работы, когда температура воздуха держится от +5 до +7 °C. До устойчивого промерзания почвы желательно оставить примерно 3–4 недели. За это время севок успеет укорениться, но не начнет активно наращивать зеленое перо.

В центральных областях Украины посадку обычно завершают в конце октября или в начале ноября. На юге сроки могут быть более поздними.

Как правильно посадить озимый лук

Чтобы весной получить крепкие растения и крупные луковицы, придерживайтесь нескольких правил:

Выберите подходящий участок. Грядка должна быть солнечной, с рыхлой почвой, где не застаивается вода. Подготовьте землю. Удалите сорняки, разрыхлите почву и, при необходимости, внесите зрелый компост. Свежий навоз использовать нельзя. Отберите семенной материал. Оставьте плотные, здоровые луковицы без пятен и гнили. Соблюдайте схему посадки. Располагайте луковицы дном вниз, оставляя над верхушками примерно 2–3 см земли. Расстояние между растениями должно составлять 7–10 см, между рядками — 20–25 см. Защитите грядку от морозов. После начала устойчивого похолодания можно укрыть посадки слоем сухой мульчи. Особенно это полезно во время малоснежных зим.

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