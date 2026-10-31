Посадка озимої цибулі восени. Фото: shutterstock.com

Цибуля потішить вас раннім урожаєм. Але лише за однієї умови: восени вона має встигнути пустити коріння, не випустивши зеленого пера. Тому важливо правильно вибрати час посадки озимої культури. У листопаді 2026 року ще є час це зробити.

Новини.LIVE розповідає, коли найкраще садити цибулю під зиму за місячним календарем та погодними умовами.

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Коли садити озиму цибулю у листопаді 2026 року

За місячним календарем, найкращою датою для посадки озимої цибулі є 6 листопада. Цього дня Місяць буде у спадній фазі та перебуватиме в знаку Терезів.

Також сприятливими вважаються: 3, 4, 5, 7, 8 листопада.

Водночас 9 листопада припадає молодик, а 24 листопада — повня. У ці дні посадку слід відкласти.

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Навіть найсприятливіша дата не допоможе, якщо посадити цибулю у надто теплу або вже промерзлу землю.

Найкраще розпочинати роботи, коли температура повітря тримається від +5 до +7°C. До стійкого промерзання ґрунту бажано залишити приблизно 3–4 тижні. За цей час сіянка встигне вкоренитися, але не почне активно нарощувати зелене перо.

У центральних областях України посадку зазвичай завершують наприкінці жовтня або на початку листопада. На півдні строки можуть бути пізнішими.

Як правильно посадити озиму цибулю

Щоб навесні отримати міцні рослини та великі головки, дотримуйтеся кількох правил:

Виберіть правильну ділянку. Грядка має бути сонячною, з пухким ґрунтом, де не застоюється вода. Підготуйте землю. Видаліть бур'яни, розпушіть ґрунт і за потреби внесіть зрілий компост. Свіжий гній використовувати не можна. Переберіть сіянку. Залиште щільні, здорові цибулинки без плям і гнилі. Дотримуйтеся схеми посадки. Розміщуйте цибулинки денцем донизу, залишаючи над верхівками приблизно 2–3 см землі. Відстань між рослинами має становити 7–10 см, між рядками — 20–25 см. Захистіть грядку від морозів. Після початку стійкого похолодання можна вкрити посадки шаром сухої мульчі. Особливо це корисно під час малосніжних зим.

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