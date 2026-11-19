Посадка озимого часнику восени. Фото: shutterstock.com

Великі та соковиті плоди озимої цибулі починають формуватися ще восени. А щоб врожай не підвів, городники часто щедро засипають посадкові лунки добривами. Проте деякі поживні добавки можуть нашкодити молодому корінню. Насправді секрет щедрого врожаю криється у надзвичайно простому підживленні та правильній підготовці.

Новини.LIVE зібрав для вас корисні поради, які допоможуть навесні зібрати справді гарний врожай цибулі.

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Що додати в лунки під час посадки озимої цибулі

Найкраще, що ви можете зробити для майбутнього врожаю, це збагатити землю органікою. Особливо корисний добре перепрілий компост. Він покращує структуру ґрунту, допомагає утримувати вологу та поступово забезпечує рослини поживними речовинами.

На один квадратний метр грядки достатньо приблизно 3–4 кг зрілого компосту. Його потрібно рівномірно розподілити та перемішати із землею. Якщо грядку не підготували заздалегідь, можна додати трохи компосту в посадкову лунку, ретельно змішавши його з ґрунтом.

Важливо: цибулина не повинна лежати безпосередньо на концентрованому добриві.

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Для повноцінного розвитку рослинам потрібні не лише органічні речовини, а й фосфор та калій. Фосфор сприяє розвитку кореневої системи, а калій необхідний для нормального росту й формування цибулин.

Якщо земля бідна на ці елементи, для осіннього підживлення можна використовувати суперфосфат і сульфат калію. Орієнтовні норми становлять 20–30 г суперфосфату та 15–20 г сульфату калію на квадратний метр. Однак вносити їх варто лише за потреби, бажано після аналізу ґрунту. Гранули слід рівномірно перемішати із землею, а не насипати під донце сіянки. Надлишок добрив не зробить урожай більшим.

Чого категорично не варто класти під цибулю

Одна з найпоширеніших помилок городників — використання свіжого гною. Він сприяє надмірному росту зелені, а також погіршує якість урожаю.

Не варто засипати лунки великими порціями мінеральних добрив. Висока концентрація солей здатна пошкодити ніжні корінці.

Навесні на бідному ґрунті рослинам може знадобитися помірне азотне підживлення.

Як правильно посадити озиму цибулю восени

Навіть поживна земля не допоможе, якщо посадити сіянку занадто густо. Щоб головкам вистачало простору для росту, дотримуйтеся таких правил:

Залишайте між цибулинами 10–15 см. Відстань між рядами має становити 20–30 см. Висаджуйте сіянку так, щоб її верхівка була біля поверхні ґрунту. Обирайте сонячну ділянку, де не застоюється вода. Для осіннього вирощування використовуйте сорти, придатні до зимівлі.

Пам'ятайте, що найбільша цибуля виростає не там, де використали найбільше добрив, а там, де рослини отримали збалансоване живлення, достатньо світла та простору.

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