Посадка озимого чеснока осенью. Фото: shutterstock.com

Крупные и сочные плоды озимого лука начинают формироваться еще осенью. А чтобы урожай не подвел, огородники часто щедро засыпают посадочные лунки удобрениями. Однако некоторые питательные добавки могут нанести вред молодым корням. На самом деле секрет щедрого урожая кроется в чрезвычайно простой подкормке и правильной подготовке.

Новини.LIVE собрал для вас полезные советы, которые помогут весной собрать действительно хороший урожай лука.

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Что добавить в лунки при посадке озимого лука

Лучшее, что вы можете сделать для будущего урожая, — это обогатить почву органикой. Особенно полезен хорошо перепревший компост. Он улучшает структуру почвы, помогает удерживать влагу и постепенно снабжает растения питательными веществами.

На один квадратный метр грядки достаточно примерно 3–4 кг зрелого компоста. Его нужно равномерно распределить и перемешать с землей. Если грядку не подготовили заранее, можно добавить немного компоста в посадочную ямку, тщательно смешав его с почвой.

Важно: луковица не должна лежать непосредственно на концентрированном удобрении.

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Для полноценного развития растениям нужны не только органические вещества, но и фосфор с калием. Фосфор способствует развитию корневой системы, а калий необходим для нормального роста и формирования луковиц.

Если почва бедна этими элементами, для осенней подкормки можно использовать суперфосфат и сульфат калия. Ориентировочные нормы составляют 20–30 г суперфосфата и 15–20 г сульфата калия на квадратный метр. Однако вносить их следует только при необходимости, желательно после анализа почвы. Гранулы следует равномерно перемешать с почвой, а не насыпать под дно сеялки. Избыток удобрений не увеличит урожай.

Чего категорически не стоит вносить под лук

Одна из самых распространенных ошибок огородников — использование свежего навоза. Он способствует чрезмерному росту зелени, а также ухудшает качество урожая.

Не стоит засыпать лунки большими порциями минеральных удобрений. Высокая концентрация солей может повредить нежные корешки.

Весной на бедной почве растениям может понадобиться умеренная азотная подкормка.

Как правильно посадить озимый лук осенью

Даже плодородная земля не поможет, если посадить севок слишком густо. Чтобы головкам хватало места для роста, придерживайтесь следующих правил:

Оставляйте между луковицами 10–15 см. Расстояние между рядами должно составлять 20–30 см. Высаживайте севок так, чтобы его верхушка находилась у поверхности почвы. Выбирайте солнечный участок, где не застаивается вода. Для осеннего выращивания используйте сорта, пригодные для зимовки.

Помните, что самый крупный лук вырастает не там, где использовано больше всего удобрений, а там, где растения получили сбалансированное питание, достаточно света и пространства.

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