Подкормка малины осенью для щедрого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

В ноябре кусты малины, как и большинство садовых культур, готовятся к зимнему покою. Многие дачники в это время забывают о ягоднике до весны. Однако именно сейчас можно сделать одно полезное дело, которое поможет растениям лучше перезимовать и набраться сил перед новым сезоном. Для этого понадобится простое органическое удобрение, которое постепенно будет улучшать плодородие почвы.

Новини.LIVE со ссылкой на Deccoria рассказывает, чем подкормить малину в ноябре, чтобы защитить кусты от морозов и заложить основу для щедрого урожая.

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Какое удобрение внести под малину в ноябре 2026

Одним из лучших вариантов для поздней осени является гранулированный перепревший коровьий навоз. Он содержит органические вещества и питательные элементы, которые постепенно высвобождаются в почве. Подкормка особенно уместна, если в течение осени вы не вносили других удобрений.

Как правильно подкормить кусты:

Удалите сорняки и растительный мусор вокруг малины. Равномерно рассыпьте гранулированный навоз по почве, соблюдая дозировку, указанную на упаковке. Слегка разрыхлите верхний слой почвы, не повреждая поверхностные корни. Если почва сухая и еще не промерзла, умеренно полейте ее.

Важно: нельзя использовать свежий навоз и минеральные удобрения с высоким содержанием азота. Они стимулируют нежелательный рост молодых побегов перед заморозками.

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Можно ли подкармливать малину древесной золой

Некоторые садоводы осенью посыпают землю под кустами древесной золой. Она содержит калий, кальций и другие минеральные элементы. Однако здесь есть нюанс. Малина любит слабокислую почву, а зола повышает ее pH. Если почва уже имеет соответствующую кислотность, избыток золы только навредит растениям. Поэтому без проверки почвы лучше не экспериментировать.

Что еще сделать с малиной перед заморозками

Чтобы защитить корни от промерзания, замульчируйте землю вокруг кустов. Для этого хорошо подходят сосновая кора, компост или древесная щепа.

Насыпьте слой мульчи толщиной примерно 5–7 см, оставив небольшой зазор у основания побегов. Такое укрытие поможет сохранить влагу и уменьшить резкие колебания температуры почвы.

Если осень оказалась засушливой, а земля еще не замерзла, малину также стоит полить. Однако во время дождей дополнительная влага не нужна.

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