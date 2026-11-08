Уход за клубникой осенью для щедрого урожая летом. Коллаж: Новини.LIVE

Клубника осенью особенно чувствительна к резким перепадам температур и избыточной влаге. Поэтому в ноябре важно позаботиться о защите кустов. В противном случае весной растения будут ослаблены, а будущий урожай окажется под угрозой. Есть три дела, которые следует сделать на грядках до наступления зимы.

Как правильно подготовить клубнику к зиме, рассказывают специалисты немецкого издания Mein schöner Garten, передает Новини.LIVE.

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Что нужно сделать с клубникой в ноябре

1. Уберите старую листву и лишние усы

Начните с простой уборки. Удалите пожелтевшие, засохшие, поврежденные и пораженные болезнями листья. Именно на растительных остатках сохраняются возбудители грибковых заболеваний, в частности серой гнили. Также обрежьте лишние усы, если не планируете использовать их для размножения.

Но не срезайте всю здоровую листву. Ведь она помогает растению пережить холода. Особенно осторожно работайте в середине куста, где находится сердцевина, или точка роста. Если её повредить, клубника не восстановится весной.

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2. Замульчируйте почву вокруг кустов

Один из самых простых способов защитить корни от морозов — укрыть землю мульчей. Она помогает уменьшить резкие перепады температуры и сохранить влагу.

Для этого можно использовать:

хорошо перепревший компост;

чистую сухую солому;

сухую здоровую листву.

Компост разложите вокруг растений тонким слоем, не засыпая точку роста. А вот с толстым слоем соломы спешить не стоит. Укрывать клубнику следует после перехода растений в состояние покоя, когда почва стабильно остынет примерно до +4 °C. Для зимней защиты достаточно рыхлого слоя соломы толщиной около 5–8 см.

3. Защитите клубнику от сильных морозов

Самая опасная для ягодных кустарников ситуация — когда температура резко падает, а снега на грядках нет. Если синоптики прогнозируют длительные сильные морозы без снега, поверх мульчи можно положить еловые ветки. Оно поможет удерживать снег и создаст дополнительный защитный слой. Также подойдет белое воздухопроницаемое агроволокно. Его нужно надежно закрепить, чтобы ветер не сорвал.

Когда снимать зимнее укрытие

Весной не оставляйте толстый слой соломы на кустах слишком долго. Когда почва начнёт прогреваться и появится молодая листва, постепенно освободите растения от укрытия. Так клубника быстрее возобновит рост, а вы создадите лучшие условия для будущего урожая.

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