Уборка винограда в саду в ноябре. Фото: Pinterest

Урожай винограда уже собран, но оставлять кусты без ухода до весны ещё рано. Именно в конце осени решается, насколько хорошо лоза переживёт зимние морозы. Причем даже крепкие на вид растения могут пострадать от холода, если не учесть несколько важных нюансов. В ноябре еще есть возможность исправить ситуацию и подготовить виноград к зиме. Для этого достаточно выполнить три процедуры, о которых знают опытные садоводы.

Как сообщает «Информатор Калуш», виноградарь из Драгомирчан Валентина Рымар рассказала, какие осенние работы помогут кустам успешно перезимовать и сохранить силы для следующего сезона.

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Как подготовить виноград к морозам

1. Проведите увлажняющий полив

Наибольшая опасность для винограда зимой кроется не только в низкой температуре, но и в пересушенной почве. Сухая земля быстрее и глубже промерзает, из-за чего корни становятся более уязвимыми.

Если осень оказалась засушливой, взрослому кусту может понадобиться 50–70 л воды. Поливайте постепенно, чтобы влага проникла к основным корням. Если же почва уже хорошо увлажнена дождями, дополнительный полив не требуется. Особенно важно избегать застоя воды.

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2. Подкормите виноград калием и фосфором

Перед зимой лозе важно завершить созревание и накопить питательные вещества. Для этого при необходимости используют фосфорно-калийные удобрения.

Если на кустах ещё остались здоровые зелёные листья, виноградарь советует провести внекорневую подкормку монофосфатом калия. После опадения листьев можно внести во влажную почву калимагнезию или монофосфат калия, следуя инструкции производителя.

В то же время азотные удобрения поздней осенью лучше не использовать. Они могут стимулировать рост молодых побегов, которые не успеют окрепнуть до наступления холодов.

3. Удалите незрелые побеги

Внимательно осмотрите виноградную лозу. Хорошо созревшие побеги имеют коричневый цвет и твёрдую древесину. Зато мягкие зелёные верхушки и поздние пасынки особенно уязвимы к морозам.

Валентина Рымар советует срезать незрелый прирост до той части лозы, которая уже одревеснела. В то же время здоровую зеленую листву без необходимости удалять не стоит, ведь она еще помогает растению накапливать питательные вещества.

Когда обрезать и укрывать виноград осенью

С полноценной обрезкой спешить не следует. Дождитесь окончания листопада и перехода кустов в состояние покоя. Для осенней обрезки виноградарь рекомендует ориентироваться на первые устойчивые ночные заморозки.

Укрывать теплолюбивые сорта также нужно с учётом погоды, не допуская повреждения лозы сильными морозами. Так у винограда будет больше шансов успешно пережить зиму и возобновить рост весной.

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