Очищення винограду в саду в листопаді. Фото: Pinterest

Урожай винограду вже зібрано. Але кущі досі потребують догляду. Наприкінці осені вирішується, наскільки добре лоза переживе зимові морози. Причому навіть міцні на вигляд рослини можуть постраждати від холоду, якщо не врахувати кілька важливих нюансів.

Які осінні роботи допоможуть кущам успішно перезимувати та зберегти сили для наступного сезону, розповіла виноградарка з Драгомирчан Валентина Римар виданню Інформатор Калуш.

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Як підготувати виноград до морозів

1. Проведіть вологозарядний полив

Для винограда восени небезпека криється не лише в низькій температурі, а й у пересушеному ґрунті. Суха земля швидше та глибше промерзає, через що коріння стає вразливішим. Якщо осінь видалася посушливою, дорослому кущу може знадобитися 50–70 л води. Виливайте її поступово, щоб волога проникла до основних коренів. Якщо ж земля вже добре зволожена дощами, додатковий полив не потрібен.

2. Підживіть виноград калієм і фосфором

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Перед зимою лозі важливо завершити визрівання та накопичити поживні речовини. Для цього за потреби використовують фосфорно-калійні добрива. Якщо на кущах ще є здорове зелене листя, виноградарка радить провести позакореневе підживлення монофосфатом калію. Після листопаду можна внести у вологий ґрунт калімагнезію або монофосфат калію, дотримуючись інструкції виробника.

3. Приберіть невизрілі пагони

Уважно огляньте виноградну лозу. Добре визрілі пагони мають коричневий колір і тверду деревину. Натомість м'які зелені верхівки та пізні пасинки особливо вразливі до морозів.

Валентина Римар радить зрізати невизрілий приріст до тієї частини лози, яка вже здерев'яніла. Водночас здорове зелене листя без потреби видаляти не варто, адже воно ще допомагає рослині накопичувати поживні речовини.

Коли обрізати та вкривати виноград восени

Із повноцінною обрізкою поспішати не слід. Дочекайтеся завершення листопаду та переходу кущів у стан спокою. Для осінньої обрізки виноградарка рекомендує орієнтуватися на перші стійкі нічні приморозки.

Укривати теплолюбні сорти також потрібно з урахуванням погоди, не допускаючи пошкодження лози сильними морозами. Так виноград матиме більше шансів успішно пережити зиму та відновити ріст навесні.

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