Догляд за полуницею восени для щедрого врожаю влітку. Колаж: Новини.LIVE

Полуниця восени особливо чутлива до різких перепадів температур та надмірної вологи. Тому в листопаді важливо подбати про захист кущів. Інакше навесні рослини будуть ослаблені, а майбутній урожай опиниться під загрозою. Є три справи, які слід зробити на грядках до настання зими.

Як правильно підготувати полуницю до зими, розповідають фахівці німецького видання Mein schöner Garten, передає Новини.LIVE.

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Що потрібно зробити з полуницею у листопаді

1. Приберіть старе листя та зайві вуса

Почніть із простого прибирання. Видаліть пожовкле, засохле, пошкоджене та уражене хворобами листя. Саме на рослинних рештках зберігаються збудники грибкових захворювань, зокрема сірої гнилі. Також обріжте зайві вуса, якщо не плануєте використовувати їх для розмноження.

Але не зрізайте все здорове листя. Адже воно допомагає рослині пережити холоди. Особливо обережно працюйте біля середини куща, де розташоване сердечко, або точка росту. Якщо його пошкодити, полуниця не відновиться навесні.

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2. Замульчуйте ґрунт навколо кущів

Один із найпростіших способів захистити коріння від морозів — вкрити землю мульчею. Вона допомагає зменшити різкі коливання температури та зберегти вологу.

Для цього можна використати:

добре перепрілий компост;

чисту суху солому;

сухе здорове листя.

Компост розкладіть навколо рослин тонким шаром, не засипаючи точку росту. А ось із товстим шаром соломи поспішати не варто. Вкривати полуницю слід після переходу рослин у стан спокою, коли ґрунт стабільно охолоне приблизно до +4 °C. Для зимового захисту достатньо пухкого шару соломи завтовшки близько 5–8 см.

3. Захистіть полуницю від сильних морозів

Найнебезпечніша для ягідних кущів ситуація — коли температура різко падає, а снігу на грядках немає. Якщо синоптики прогнозують тривалі сильні морози без снігу, поверх мульчі можна покласти ялинове гілля. Воно допоможе затримувати сніг і створить додатковий захисний шар. Також підійде біле повітропроникне агроволокно. Його потрібно надійно закріпити, щоб не зірвав вітер.

Коли знімати зимове укриття

Навесні не залишайте товстий шар соломи на кущах надто довго. Коли ґрунт почне прогріватися і з'явиться молоде листя, поступово звільніть рослини від укриття. Так полуниця швидше відновить ріст, а ви створите кращі умови для майбутнього врожаю.

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