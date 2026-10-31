Збір листя волоського горіха восени. Колаж: Новини.LIVE

Один волоський горіх здатен засипати усе подвір'я листям восени. Більшість господарів поспішають його позбутися, адже вважають шкідливим для ґрунту та інших рослин. Насправді ж ці рослинні рештки можуть стати цінним матеріалом для саду та городу.

Новини.LIVE розповідає про кілька хитрощів, які допоможуть перетворити звичайне листя горіха на користь для землі.

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Чи справді листя волоського горіха небезпечне

Горіхове листя містить природну речовину юглон, яка здатна пригнічувати розвиток деяких рослин. Особливо чутливими до неї вважаються помідори, картопля та перець.

Проте під час розкладання листя ця сполука поступово руйнується під дією мікроорганізмів. Тож вивозити або спалювати весь горіховий опад зовсім не обов'язково.

Є щонайменше чотири способи використати його з користю:

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1. Приготуйте поживний компост

Найпростіший варіант — перетворити опале листя на органічне добриво. Для цього:

Подрібніть сухе листя, щоб воно швидше перегнивало. Змішайте його зі скошеною травою, іншими рослинними рештками або готовим компостом. Зволожте суміш так, щоб вона була вологою, але не мокрою. Періодично перемішуйте масу для доступу повітря.

У процесі компостування юглон поступово розкладається. Використовуйте добриво лише після повного дозрівання, коли рослинні залишки перетворяться на темну, пухку масу із землистим запахом.

2. Захистіть озимі грядки від морозів

Сухе горіхове листя можна використати як природне зимове укриття для грядок із часником та цибулею. Подрібніть його, змішайте із соломою або іншим сухим листям і розкладіть пухким шаром на поверхні землі.

Важливо не створювати надто товстий шар. Намокле листя може злежуватися й перешкоджати доступу повітря. Навесні укриття варто розпушити або частково прибрати, щоб молоді паростки могли вільно рости.

3. Зробіть листовий перегній

Якщо не хочете змішувати горіхове листя з іншими відходами, приготуйте з нього окремий листовий перегній. Зберіть опад у мішки з отворами для вентиляції або спеціальний контейнер. Злегка зволожте й залиште у затіненому місці. Час від часу перевіряйте вологість.

Листя поступово розкладатиметься, перетворюючись на пухку органічну масу. Цей процес може тривати рік або довше. Повністю готовий перегній можна використовувати для поліпшення структури ґрунту.

4. Залиште природну мульчу під деревами

Можна використати горіховий опад там, де він утворився. Під дорослим волоським горіхом можна залишити частину здорового листя, рівномірно розподіливши його по землі.

Такий природний покрив:

допомагає зберігати вологу;

захищає поверхню ґрунту від розмивання;

поступово збагачує землю органічними речовинами.

Не насипайте листя впритул до стовбура й не залишайте товстих мокрих куп. Також краще прибрати його з ділянок, де ростуть чутливі до юглону культури.

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