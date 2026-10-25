Компост з опалого листя. Колаж: Новини.LIVE

Щоосені садівники збирають десятки мішків опалого листя, навіть не підозрюючи, яке цінне добриво викидають. Адже з нього можна зробити натуральний компост, який покращить ґрунт і допоможе рослинам краще розвиватися. А щоб листя перегнивало швидше, достатньо додати один доступний компонент.

Новини.LIVE з посиланням на RHS розповідає, що радять досвідчені садівники та як правильно приготувати компост з опалого листя восени.

Реклама

Що додати до опалого листя, щоб воно швидше перегнило

Чудовим активатором компостування є курячий послід. Річ у тім, що сухе осіннє листя містить багато вуглецю, але порівняно мало азоту. Через це мікроорганізми, які розкладають органіку, працюють повільніше. Курячий послід забезпечує їх необхідним азотом, завдяки чому процес розкладання прискорюється.

Важливо: свіжий послід дуже концентрований, тому додавати його потрібно помірно, щоб уникнути неприємного запаху.

Як правильно зробити компост з листя восени

Щоб отримати якісне органічне добриво, важливо не просто змішати всі інгредієнти, а забезпечити доступ повітря та достатню вологість. Спочатку подрібніть зібране листя. Це можна зробити газонокосаркою. Чим дрібніші шматочки, тим швидше вони розкладатимуться.

Читайте також:

Далі дотримуйтеся такого порядку:

Покладіть на дно компостера трохи дрібних гілочок для циркуляції повітря. Насипте шар опалого листя завтовшки приблизно 10–15 см. Додайте невелику кількість курячого посліду та перемішайте. Чергуйте шари, доки не заповните компостер. Зволожте суміш водою, якщо листя сухе. Раз на кілька тижнів ворушіть купу вилами. Це допоможе наситити її повітрям.

Важливо підтримувати помірну вологість. Компост має нагадувати добре відтиснуту губку. Якщо він пересихає, розкладання сповільнюється, а надлишок води перекриває доступ кисню.

Готовий компост має темний колір, пухку структуру та приємний землистий запах. Його можна додавати на грядки, під декоративні кущі та використовувати для покращення структури ґрунту.

Чим замінити курячий послід

Якщо такого компонента немає, використовуйте свіжоскошену траву або рослинні кухонні відходи. Вони також забезпечать мікроорганізми азотом.

Можна обійтися й самим листям. Для цього складіть його у мішки з отворами, злегка зволожте та залиште перегнивати. Так ви отримаєте листовий перегній, хоча процес може тривати від одного до двох років.

Ділимося іншими корисними порадами для саду та городу

Як зберігати компост узимку, щоб не вимерз.

Як скласти дрова на зиму, щоб вони не сиріли й не диміли.

Як правильно укрити троянди на зиму, щоб вони не випріли і не замерзли.