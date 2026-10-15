Як правильно скласти дрова на зиму, щоб вони швидко висохли: важливі правила

Чоловік складає дрова на зиму для опалення будинку піччю. Колаж: Новини.LIVE

Більшість господарів складають дрова як заманеться, навіть не підозрюючи, що від цього залежить, наскільки добре поліна горітимуть узимку. Через неправильне зберігання вони відволожуються, погано розпалюються та сильно димлять у печі. Навіть надійне накриття не врятує ситуацію.

Як правильно скласти дрова на зиму, щоб вони швидше висохли та добре горіли, пояснюють фахівці Maison Travaux, передає Новини.LIVE.

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Скільки вологи має бути в деревині та чим небезпечний надлишок

Для ефективного горіння вологість деревини повинна становити приблизно 15–20%. Перевірити це можна спеціальним вологоміром. Вимірювати слід не зовнішню поверхню, а свіжий розкол поліна.

Якщо дрова шиплять, погано розгораються та утворюють багато диму, це може свідчити про надлишок вологи. Таке паливо дає менше корисного тепла й сприяє накопиченню креозоту в димоході, що підвищує ризик пожежі.

Чому дрова сиріють навіть під накриттям: основні помилки

Одна з найпоширеніших помилок під час заготівлі дров на зиму — повністю загортати їх у поліетилен або брезент. Свіжі поліна містять багато вологи, яка поступово випаровується. Якщо накрити стос з усіх боків, водяна пара не зможе виходити назовні, а осідатиме на внутрішній поверхні плівки у вигляді конденсату, і потім знову потраплятиме на деревину. Так дрова будуть відволожуватися. Згодом з'явиться пліснява, неприємний запах і темні плями.

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Ще одна помилка — складати поліна на землю. Після дощів ґрунт довго залишається вологим, тому нижні ряди деревини постійно контактують із сирою поверхнею.

Чоловік тримає дрова в руках. Фото: istockphoto.com

Як правильно скласти дрова для швидкого висихання

Щоб дрова добре просихали, їм потрібні три умови:

захист від опадів;

вільна циркуляція повітря;

відсутність контакту із землею.

Фахівці радять дотримуватися простих правил:

Виберіть сонячне місце. Найкраще підійде відкрита, добре провітрювана ділянка. Не варто ховати запас у глухому кутку двору, де постійно панує тінь і застоюється вологе повітря. Підніміть поліна над землею. Використайте дерев'яні піддони, міцні бруси або спеціальні підставки. Це захистить нижні ряди від сирості та забезпечить вентиляцію знизу. Не складайте дрова занадто щільно. Між полінами повинні залишатися невеликі проміжки, через які проходитиме повітря. За можливості робіть вузькі стоси, а не великі щільні купи. Залиште відстань від стіни. Якщо зберігаєте деревину біля господарської споруди, не притискайте її впритул. Між стосом і стіною має вільно циркулювати повітря. Правильно накрийте верхівку. Використайте брезент, шифер або невеликий навіс. Накриття повинне мати нахил, щоб дощова вода стікала, а не накопичувалася зверху. Закривайте лише верхню частину стосу, залишаючи боки відкритими.

Скільки часу повинні сохнути дрова

Навіть ідеально складені свіжі дрова не стануть сухими за кілька тижнів. Орієнтовні строки природного сушіння такі:

хвойна деревина — щонайменше 6 місяців;

тверді листяні породи — щонайменше 12 місяців.

Тривалість залежить від породи дерева, розміру полін, погоди та умов зберігання. Розколоті дрова висихають швидше, ніж цілі колоди.

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