Які дрова вибрати на зиму: види, що довше горять і дають більше тепла

Жінка набирає дрова для розтоплення печі. Фото: istockphoto.com

Зима до нас все ближче, а отже українці задумуються над тим, як зберегти тепло у свої оселях. Багато власників приватних будинків готують запаси дров для печей і камінів. Найчастіше вибір падає на дуб або бук, адже вони добре горять і довго тримають тепло. Та є ще одна порода, яку часто недооцінюють. За тепловіддачею вона може навіть перевершувати звичний дуб, а поліна горять повільно й довго зберігають жар.

Новини.LIVE з посиланням на фахівців The Coolist розповідає, які дрова краще заготовити на зиму, щоб у будинку було тепло.

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Які дрова дають найбільше тепла

Фахівці кажуть, що найкращі дрова виготовляють з грабу. Граб належить до твердих і дуже щільних порід деревини. І саме щільність є його головною перевагою під час опалення будинку. Кубометр добре висушеного граба може забезпечувати приблизно 2660 кВт год енергії. Це майже на 10% більше ніж у дуба.

Секрет простий: у тому самому об'ємі граба міститься більше деревної маси. Тому поліна не спалахують і не згорають миттєво, а поступово віддають тепло та довго залишають після себе гаряче вугілля.

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Чим ще граб кращий за дуб і бук

Дубові дрова заслужено цінують за тривале горіння, а бук швидко дає сильний і рівномірний жар. Граб поєднує обидві ці якості.

Добре просушені грабові поліна:

горять повільно;

підтримують стабільну температуру;

утворюють довготривалий жар;

не дає великої кількості диму.

Через високу щільність вони особливо добре підходять для печей, камінних топок і твердопаливних котлів.

Проте є нюанс: розпалювати таку щільну деревину важче. Тому спочатку краще використати тонші сухі поліна або легші породи, а вже після появи стійкого полум'я додавати граб.

Які дрова краще заготовити на зиму

Якщо є можливість, не варто складати запас лише з однієї породи. Для швидкого розпалювання добре підійдуть легші дрова, а для тривалого опалення варто залишити граб, дуб або бук.

Найважливіше правило при цьому стосується навіть не породи, а вологості. Для печі чи каміна бажано використовувати деревину з вологістю до 20%. Сирі поліна витрачають частину енергії на випаровування води, гірше гріють, сильніше димлять і сприяють появі відкладень у димоході.

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