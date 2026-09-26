Какие дрова выбрать на зиму: виды, которые горят дольше и дают больше тепла

Женщина собирает дрова, чтобы растопить печь. Фото: istockphoto.com

Зима приближается, и, следовательно, украинцы задумываются о том, как сохранить тепло в своих домах. Многие владельцы частных домов заготавливают дрова для печей и каминов. Чаще всего выбор падает на дуб или бук, ведь они хорошо горят и долго сохраняют тепло. Но есть еще одна порода, которую часто недооценивают. По теплоотдаче она может даже превосходить привычный дуб, а поленья горят медленно и долго сохраняют жар.

Новини.LIVE со ссылкой на специалистов The Coolist рассказывает, какие дрова лучше заготовить на зиму, чтобы в доме было тепло.

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Какие дрова дают больше всего тепла

Специалисты говорят, что лучшие дрова изготавливают из граба. Граб относится к твердым и очень плотным породам древесины. И именно плотность является его главным преимуществом при отоплении дома. Кубометр хорошо высушенного граба может обеспечивать примерно 2660 кВт·ч энергии. Это почти на 10% больше, чем у дуба.

Секрет прост: в том же объеме граба содержится больше древесной массы. Поэтому поленья не воспламеняются и не сгорают мгновенно, а постепенно отдают тепло и долго оставляют после себя горячий уголь.

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Чем еще граб лучше дуба и бука

Дубовые дрова заслуженно ценятся за длительное горение, а бук быстро дает сильный и равномерный жар. Граб сочетает в себе оба этих качества.

Хорошо просушенные грабовые поленья:

горят медленно;

поддерживают стабильную температуру;

обеспечивают длительное тепло;

не дают большого количества дыма.

Благодаря высокой плотности они особенно хорошо подходят для печей, каминных топок и твердотопливных котлов.

Однако есть нюанс: разжигать такую плотную древесину сложнее. Поэтому сначала лучше использовать более тонкие сухие поленья или более легкие породы, а уже после появления устойчивого пламени добавлять граб.

Какие дрова лучше заготовить на зиму

Если есть возможность, не стоит складывать запас только из одной породы. Для быстрого розжига хорошо подойдут более легкие дрова, а для длительного отопления стоит оставить граб, дуб или бук.

Самое важное правило при этом касается даже не породы, а влажности. Для печи или камина желательно использовать древесину с влажностью до 20%. Сырые поленья тратят часть энергии на испарение воды, хуже греют, сильнее дымят и способствуют появлению отложений в дымоходе.

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