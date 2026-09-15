Чим прочистити димохід від сажі: три прості засоби, які треба кинути в піч

Чоловік розпалює піч. Фото: kahelplus.com.ua

Сажа в димоході накопичується непомітно, але з часом може погіршити тягу та створити небезпечну ситуацію. Тому власники печей і камінів шукають прості способи, які допоможуть не допустити появи товстого шару нагару. Іноді для профілактики використовують звичайні засоби, які вже є вдома.

Чим можна прочистити димохід від сажі та коли такі методи справді доречні, розповіли фахівці Deccoria, передає Новини.LIVE.

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Чому димохід потрібно регулярно чистити

Під час горіння дров всередині димоходу поступово осідають сажа, смолисті речовини та креозот. Чим товстіший цей шар, тим гірше відводяться продукти горіння і слабшою стає тяга. Найбільша небезпека полягає в тому, що відкладення можуть зайнятися.

Що кинути в піч для профілактичного очищення димоходу

Шкаралупа волоських горіхів

Добре висушену шкаралупу іноді додають у піч разом із дровами або тріскою. Достатньо невеликої жмені. Під час горіння вона дає сильний жар, через який відкладення підсихають та легше відшаровуються від стінок.

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Кухонна сіль

Невелику кількість солі насипають на жар у печі. Вважається, що такий прийом допомагає підсушувати легкі відкладення і стримувати швидке накопичення сухої сажі.

Сухе картопляне лушпиння

Картопляне лушпиння спочатку потрібно добре висушити, а вже потім невеликими порціями кидати в розпалену піч або камін. За один раз достатньо кількох жмень. Цей народний спосіб пов'язують із крохмалем, який під час горіння може сприяти розм'якшенню та відшаруванню частини сухого нальоту.

Вологе лушпиння використовувати не варто, оскільки воно погіршить горіння і може сприяти утворенню додаткових відкладень.

Чи можна повністю очистити димохід без сажотруса

Домашні засоби можна розглядати лише як профілактику появи товстого шару сухої сажі. Вони не дають змоги перевірити весь канал і не видаляють товсті шари креозоту. Якщо димохід давно не чистили, він забитий або всередині накопичився щільний смолистий наліт, потрібне професійне механічне очищення.

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