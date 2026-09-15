Чем прочистить дымоход от сажи: три простых средства, которые нужно бросить в печь

Мужчина разжигает печь. Фото: kahelplus.com.ua

Сажа в дымоходе скапливается незаметно, но со временем может ухудшить тягу и создать опасную ситуацию. Поэтому владельцы печей и каминов ищут простые способы, которые помогут не допустить появления толстого слоя нагара. Иногда для профилактики используют обычные средства, которые уже есть дома.

Чем можно прочистить дымоход от сажи и когда такие методы действительно уместны, рассказали специалисты Deccoria, передает Новини.LIVE.

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Почему дымоход нужно регулярно чистить

Во время горения дров внутри дымохода постепенно оседают сажа, смолистые вещества и креозот. Чем толще этот слой, тем хуже отводятся продукты горения и тем слабее становится тяга. Наибольшая опасность заключается в том, что отложения могут воспламениться.

Что бросить в печь для профилактической очистки дымохода

Скорлупа грецких орехов

Хорошо высушенную скорлупу иногда добавляют в печь вместе с дровами или щепой. Достаточно небольшой горсти. При горении она выделяет сильный жар, благодаря которому отложения подсыхают и легче отслаиваются от стенок.

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Поваренная соль

Небольшое количество соли насыпают на жар в печи. Считается, что такой прием помогает подсушивать лёгкие отложения и сдерживать быстрое накопление сухой сажи.

Сухая картофельная шелуха

Картофельную шелуху сначала нужно хорошо высушить, а уже потом небольшими порциями бросать в раскаленную печь или камин. За один раз достаточно нескольких горстей. Этот народный способ связывают с крахмалом, который при горении может способствовать размягчению и отслоению части сухого налета.

Влажную шелуху использовать не стоит, поскольку она ухудшит горение и может способствовать образованию дополнительных отложений.

Можно ли полностью очистить дымоход без сажотруса

Домашние средства можно рассматривать лишь как профилактику появления толстого слоя сухой сажи. Они не позволяют проверить весь канал и не удаляют толстые слои креозота. Если дымоход давно не чистили, он забит или внутри накопился плотный смолистый налет, требуется профессиональная механическая очистка.

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