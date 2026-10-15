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Главная Дом и огород Как сложить дрова на зиму, чтобы они не промокали и не дымили

Как сложить дрова на зиму, чтобы они не промокали и не дымили

Ua ru
15 октября 2026 15:54
Как правильно сложить дрова на зиму, чтобы они быстро высохли: важные правила
Мужчина складывает дрова на зиму для отопления дома печью. Коллаж: Новини.LIVE

Большинство хозяев складывают дрова как попало, даже не подозревая, что от этого зависит, насколько хорошо будут гореть поленья зимой. Из-за неправильного хранения они намокают, плохо разгораются и сильно дымят в печи. Даже надежное укрытие не спасет ситуацию.

Как правильно сложить дрова на зиму, чтобы они быстрее высохли и хорошо горели, объясняют специалисты Maison Travaux, передает Новини.LIVE.

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Какое количество влаги должно быть в древесине и чем опасен ее избыток

Для эффективного горения влажность древесины должна составлять примерно 15–20%. Проверить это можно с помощью специального влагомера. Измерять следует не внешнюю поверхность, а свежий разрез полена.

Если дрова шипят, плохо разгораются и образуют много дыма, это может свидетельствовать об избытке влаги. Такое топливо дает меньше полезного тепла и способствует накоплению креозота в дымоходе, что повышает риск пожара.

Почему дрова сыреют даже под укрытием: основные ошибки

Одна из самых распространенных ошибок при заготовке дров на зиму — полностью заворачивать их в полиэтилен или брезент. Свежие поленья содержат много влаги, которая постепенно испаряется. Если накрыть стопку со всех сторон, водяной пар не сможет выходить наружу, а будет оседать на внутренней поверхности пленки в виде конденсата, а затем снова попадать на древесину. Так дрова будут отвлажняться. Со временем появится плесень, неприятный запах и темные пятна.

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Еще одна ошибка — складывать поленья на землю. После дождей почва долго остается влажной, поэтому нижние ряды древесины постоянно соприкасаются с сырой поверхностью.

 

Чоловік тримає дрова в руках
Мужчина держит дрова в руках. Фото: istockphoto.com

Как правильно сложить дрова для быстрого высыхания

Чтобы дрова хорошо просыхали, им необходимы три условия:

  • защита от осадков;
  • свободная циркуляция воздуха;
  • отсутствие контакта с землей.

Специалисты советуют соблюдать простые правила:

  1. Выберите солнечное место. Лучше всего подойдет открытый, хорошо проветриваемый участок. Не стоит прятать запас в глухом углу двора, где постоянно царит тень и застаивается влажный воздух.
  2. Поднимите поленья над землей. Используйте деревянные поддоны, прочные брусья или специальные подставки. Это защитит нижние ряды от сырости и обеспечит вентиляцию снизу.
  3. Не складывайте дрова слишком плотно. Между поленями должны оставаться небольшие промежутки, через которые будет проходить воздух. По возможности делайте узкие стопки, а не большие плотные кучи.
  4. Оставьте расстояние от стены. Если храните дрова возле хозяйственной постройки, не прижимайте их вплотную. Между стопкой и стеной должен свободно циркулировать воздух.
  5. Правильно накройте верх. Используйте брезент, шифер или небольшой навес. Накрытие должно иметь наклон, чтобы дождевая вода стекала, а не скапливалась сверху. Закрывайте только верхнюю часть стопки, оставляя бока открытыми.

Сколько времени должны сохнуть дрова

Даже идеально сложенные свежие дрова не высохнут за несколько недель. Примерные сроки естественной сушки следующие:

  • хвойная древесина — не менее 6 месяцев;
  • твердые лиственные породы — не менее 12 месяцев.

Продолжительность зависит от породы дерева, размера поленьев, погоды и условий хранения. Расколотые дрова высыхают быстрее, чем целые поленья.

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Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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