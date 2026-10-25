Компост из опавших листьев. Коллаж: Новини.LIVE

Каждую осень садоводы собирают десятки мешков опавшей листвы, даже не подозревая, какое ценное удобрение они выбрасывают. Ведь из нее можно сделать натуральный компост, который улучшит почву и поможет растениям лучше развиваться. А чтобы листья перегнивали быстрее, достаточно добавить один доступный компонент.

Новини.LIVE со ссылкой на RHS рассказывает, что советуют опытные садоводы и как правильно приготовить компост из опавших листьев осенью.

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Что добавить к опавшей листве, чтобы она быстрее перегнила

Отличным активатором компостирования является куриный помет. Дело в том, что сухая осенняя листва содержит много углерода, но сравнительно мало азота. Из-за этого микроорганизмы, разлагающие органику, работают медленнее. Куриный помет обеспечивает их необходимым азотом, благодаря чему процесс разложения ускоряется.

Важно: свежий помет очень концентрированный, поэтому добавлять его нужно умеренно, чтобы избежать неприятного запаха.

Как правильно сделать компост из листьев осенью

Чтобы получить качественное органическое удобрение, важно не просто смешать все ингредиенты, а обеспечить доступ воздуха и достаточную влажность. Сначала измельчите собранные листья. Это можно сделать с помощью газонокосилки. Чем мельче кусочки, тем быстрее они будут разлагаться.

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Далее придерживайтесь следующего порядка:

Положите на дно компостера немного мелких веточек для циркуляции воздуха. Насыпьте слой опавших листьев толщиной примерно 10–15 см. Добавьте небольшое количество куриного помета и перемешайте. Чередуйте слои, пока не заполните компостер. Смочите смесь водой, если листья сухие. Раз в несколько недель перемешивайте кучу вилами. Это поможет насытить ее воздухом.

Важно поддерживать умеренную влажность. Компост должен напоминать хорошо отжатую губку. Если он пересыхает, разложение замедляется, а избыток воды препятствует поступлению кислорода.

Готовый компост имеет темный цвет, рыхлую структуру и приятный землистый запах. Его можно вносить на грядки, под декоративные кустарники и использовать для улучшения структуры почвы.

Чем заменить куриный помет

Если такого компонента нет, используйте свежескошенную траву или растительные кухонные отходы. Они также обеспечат микроорганизмы азотом.

Можно обойтись и одними листьями. Для этого сложите их в мешки с отверстиями, слегка увлажните и оставьте перегнивать. Так вы получите листовой перегной, хотя процесс может длиться от одного до двух лет.

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