Хранение компоста зимой. Коллаж: Новини.LIVE

Даже зимой внутри компостной кучи кипит жизнь. Растительные остатки постепенно перегнивают, выделяя тепло, но сильные морозы способны остановить этот процесс на несколько месяцев. Чтобы весной не пришлось начинать все сначала, компост нужно правильно подготовить к холодам.

Новини.LIVE со ссылкой на Homes and Gardens рассказывает, какие четыре правила помогут сохранить тепло и создать благоприятные условия для созревания удобрения.

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Как правильно подготовить компост к зиме

За разложение отвечают микроорганизмы, которым нужны соответствующие условия. Поэтому главная задача осенью — защитить органические отходы от:

сильного промерзания;

избыточной влаги;

недостатка кислорода.

1. Позаботьтесь о правильном составе

Чем больше компостная куча, тем легче она удерживает тепло. В то же время важно, чтобы внутри свободно циркулировал воздух. На дно можно положить небольшие веточки или древесную щепу. Они помогут избежать уплотнения и улучшат дренаж.

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Для наполнения используйте различные органические материалы:

сухие опавшие листья;

скошенную траву без семян;

овощные и фруктовые отходы;

солому, сено и небольшое количество опилок.

Важно сочетать влажные зеленые отходы с сухими. Это поможет избежать загнивания и неприятного запаха.

2. Утеплите кучу соломой

Обычная солома станет отличной защитой от зимних морозов. Она удерживает воздух между стеблями, благодаря чему уменьшает потери тепла. Перед похолоданием накройте поверхность слоем соломы или сухой листвы. Для дополнительного утепления можно использовать примерно 15–30 см такого материала. Если компост хранится в деревянном ящике, его стенки также стоит защитить. Например, разместить вокруг тюки соломы.

3. Не перекрывайте доступ воздуха

Без надлежащей вентиляции внутри может скапливаться лишняя влага. Из-за недостатка кислорода процесс разложения ухудшается, а куча начинает неприятно пахнуть. Лучше соорудить защитный навес или накрыть верх водонепроницаемым материалом, оставив возможность для циркуляции воздуха по бокам.

4. Не перемешивайте компост в сильные морозы

Летом перемешивание органических остатков помогает ускорить их перегнивание. Но зимой все наоборот. Когда вы переворачиваете кучу, накопленное внутри тепло быстро уходит наружу. Из-за этого компост может промерзнуть ещё сильнее. Поэтому основное перемешивание лучше отложить до весны. После оттепели проверьте влажность, разрыхлите массу и при необходимости добавьте сухие материалы.

Что делать, если компост все-таки замерз

Не спешите выбрасывать содержимое компостной ямы. Замерзание не означает, что будущее удобрение испортилось. Когда температура повысится, микроорганизмы возобновят свою активность.

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