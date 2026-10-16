Посадка декоративного чеснока осенью. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые цветы способны не только украшать клумбу, но и приносить саду настоящую пользу. Одно из таких растений — декоративный чеснок, или аллиум, который весной покрывается крупными фиолетовыми шаровидными соцветиями. Он привлекает полезных насекомых, а также обладает характерным чесночным запахом. И именно октябрь — подходящее время, чтобы посадить этот необычный цветок.

Как правильно сажать декоративный чеснок осенью и чем он полезен, объясняют специалисты RHS, передает Новини.LIVE.

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Чем полезен декоративный чеснок для сада

Аллиум принадлежит к тому же роду растений, что и обычный лук и чеснок. Однако выращивают его прежде всего ради эффектных цветов.

В мае-июне на высоких стеблях появляются шаровидные соцветия, состоящие из десятков маленьких звездообразных цветочков. Цветок богат нектаром и пыльцой, поэтому привлекает пчел, шмелей и других опылителей. Это помогает поддерживать биоразнообразие сада.

Кроме того, это растение содержит вещества с характерным резким запахом. Поэтому оно также является природным средством против вредителей.

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Лучший период для посадки луковичных сортов — сентябрь и октябрь. Главное, чтобы луковицы успели укорениться до промерзания почвы.

Как правильно посадить декоративный чеснок

Особенно внимательно осматривайте посадочный материал. Здоровые луковицы должны быть плотными, без плесени, мягких участков и неприятного запаха.

Для посадки выбирайте солнечное место с рыхлой почвой. Алиум не переносит застоя воды, ведь из-за избыточной влаги луковицы могут загнить.

Чтобы весной получить красивые цветы, придерживайтесь нескольких простых правил:

Очистите участок от сорняков и разрыхлите почву. Выкопайте лунки глубиной примерно в три-четыре диаметра луковицы, учитывая рекомендации для конкретного сорта. Расположите луковицы заостренным концом вверх. Между высокорослыми сортами оставляйте не менее 20 см. Засыпьте землей и слегка полейте, если почва сухая. Не вносите свежий навоз непосредственно перед посадкой. Избыток питательных веществ алиуму не нужен.

Как ухаживать за растением весной

Декоративный чеснок не требует сложного ухода. Весной его поливают преимущественно во время длительной засухи.

Есть одна особенность, о которой стоит знать заранее. Листья некоторых сортов начинают желтеть ещё во время цветения. Это естественный процесс, а не обязательно признак болезни. Поэтому опытные садоводы высаживают алиум среди пионов, шалфея или других многолетников, которые скрывают нижнюю часть стеблей.

После цветения не спешите срезать зеленую листву. Дайте ей высохнуть естественным путем, чтобы луковица накопила питательные вещества для следующего сезона.

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