Посадка декоративного часнику восени. Колаж: Новини.LIVE

Деякі квіти здатні не тільки прикрашати клумбу, а й приносити справжню користь саду. Одна з таких рослин — декоративний часник або алліум, який навесні вкривається великими фіолетовими кулями суцвіть. Він приваблює корисних комах, а також має характерний часниковий запах. І саме жовтень — вдалий час, щоб посадити цю незвичайну квітку.

Як правильно садити декоративний часник восени та чим він корисний, пояснюють фахівці RHS, передає Новини.LIVE.

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Чим корисний декоративний часник для саду

Алліум, належить до того самого роду рослин, що й звичайні цибуля та часник. Проте вирощують його насамперед заради ефектних квітів.

У травні-червні на високих стеблах з'являються кулясті суцвіття, складені з десятків маленьких зірчастих квіточок. Квітка багата на нектар і пилок, тому приваблює бджіл, джмелів та інших запилювачів. Це допомагає підтримувати біорізноманіття саду.

Також ця рослина містить речовини з характерним різким запахом. Тому вона ще й є природним засобом проти шкідників.

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Найкращий період для висаджування цибулинних сортів — вересень і жовтень. Головне, щоб цибулини встигли вкоренитися до промерзання ґрунту.

Як правильно посадити декоративний часник

Особливо уважно оглядайте посадковий матеріал. Здорові цибулини повинні бути щільними, без плісняви, м'яких ділянок і неприємного запаху.

Для посадки вибирайте сонячне місце з пухкою землею. Аліум не переносить застою води, адже через надмірну вологу цибулини можуть загнити.

Щоб навесні отримати красиві квіти, дотримуйтеся кількох простих правил:

Очистьте ділянку від бур'янів і розпушіть землю. Викопайте лунки завглибшки приблизно три-чотири діаметри цибулини, враховуючи рекомендації для конкретного сорту. Розташуйте цибулини загостреним кінцем догори. Між високорослими сортами залишайте щонайменше 20 см. Засипте землею та злегка полийте, якщо ґрунт сухий. Не додавайте свіжий гній безпосередньо перед посадкою. Надлишок поживних речовин аліуму не потрібен.

Як доглядати за квіткою навесні

Декоративний часник не потребує складного догляду. Навесні його поливають переважно під час тривалої посухи.

Є одна особливість, про яку варто знати заздалегідь. Листя деяких сортів починає жовтіти ще під час цвітіння. Це природний процес, а не обов'язково ознака хвороби. Тому досвідчені садівники висаджують аліум серед півоній, шавлії або інших багаторічників, які приховують нижню частину стебел.

Після цвітіння не поспішайте зрізати зелене листя. Дайте йому висохнути природним шляхом, щоб цибулина накопичила поживні речовини для наступного сезону.

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