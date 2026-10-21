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Головна Дім та город Як зберігати компост узимку, щоб не вимерз: чотири важливі правила

Як зберігати компост узимку, щоб не вимерз: чотири важливі правила

Ua ru
21 жовтня 2026 06:43
Як підготувати компост до морозів, щоб навесні отримати добриво: важливі правила Колаж: Новини.LIVE
Зберігання компосту взимку. Колаж: Новини.LIVE

Навіть взимку усередині компостної купи вирує життя. Рослинні рештки поступово перегнивають, виділяючи тепло, але сильні морози здатні зупинити цей процес на кілька місяців. Щоб навесні не починати все спочатку, компост потрібно правильно підготувати до холодів.

Новини.LIVE з посиланням на Homes and Gardens розповідає, які чотири правила допоможуть зберегти тепло та створити сприятливі умови для дозрівання добрива.

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Як правильно підготувати компост до зими

За розкладання відповідають мікроорганізми, яким потрібні відповідні умови. Тому головне завдання восени — захистити органічні відходи від:

  • сильного промерзання;
  • надмірної вологи;
  • нестачі кисню.

1. Подбайте про правильний склад

Чим більша компостна купа, тим легше вона утримує тепло. Водночас важливо, щоб усередині вільно циркулювало повітря. На дно можна покласти невеликі гілочки або деревну тріску. Вони допоможуть уникнути ущільнення та поліпшать дренаж.

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Для наповнення використовуйте різні органічні матеріали:

  • сухе опале листя;
  • скошену траву без насіння;
  • овочеві та фруктові рештки;
  • солому, сіно та невелику кількість тирси.

Важливо поєднувати вологі зелені відходи із сухими. Це допоможе уникнути загнивання та неприємного запаху.

2. Утепліть купу соломою

Звичайна солома стане чудовим захистом від зимових морозів. Вона утримує повітря між стеблами, завдяки чому зменшує втрату тепла. Перед похолоданням накрийте поверхню шаром соломи або сухого листя. Для додаткового утеплення можна використати приблизно 15–30 см такого матеріалу. Якщо компост зберігається в дерев'яному ящику, його стінки також варто захистити. Наприклад, розмістити навколо тюки соломи.

3. Не перекривайте доступ повітря

Без належної вентиляції всередині може накопичуватися зайва волога. Через нестачу кисню процес розкладання погіршується, а купа починає неприємно пахнути. Краще зробити захисний навіс або накрити верх водонепроникним матеріалом, залишивши можливість для циркуляції повітря з боків.

4. Не перемішуйте компост у сильні морози

Влітку ворушіння органічних решток допомагає прискорити їхнє перегнивання. Але взимку все навпаки. Коли ви перевертаєте купу, накопичене всередині тепло швидко виходить назовні. Через це компост може промерзнути ще сильніше. Тому основне перемішування краще відкласти до весни. Після відлиги перевірте вологість, розпушіть масу та за потреби додайте сухі матеріали.

Що робити, якщо компост усе-таки замерз

Не поспішайте викидати вміст компостної ями. Замерзання не означає, що майбутнє добриво зіпсувалося. Коли температура підвищиться, мікроорганізми відновлять свою активність.

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корисні поради компостна купа
Максим Лозовий - Редактор
Автор:
Максим Лозовий

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